LeBron James wird zum ersten Mal seit 23 Jahren den Saisonstart aufgrund von Ischias verpassen

HQ

Zwei Tage nach dem Witz über seine "zweite Entscheidung", als alle dachten, er würde in den Ruhestand gehen, es sich aber stattdessen um eine Getränkewerbung handelte, fällt LeBron James für vier Wochen aus und wird zum ersten Mal in seiner Karriere den Start der NBA-Saison verpassen. Der 40-jährige Spieler hat Ischias.

Die Fans waren bereits misstrauisch, weil James die Vorbereitungsspiele verpasste, darunter Niederlagen gegen die Golden State Warriors und die Phoenix Suns. Jetzt wurde berichtet, dass James, der an Ischias leidet, Schmerzen am Ischiasnerv im unteren Rückenbereich hat und daher drei oder vier Wochen ausfallen wird.

Er wird die Eröffnungsspiele der Saison verpassen, die für die Lakers am Mittwoch, den 22. Oktober, mit einem Heimspiel gegen die Golden State Warriors beginnen. Dies wird das erste Mal in seiner Karriere sein, dass LeBron James den Saisonstart verpasst, jetzt, da er kurz vor dem Start seiner 23. Saison steht, der erste NBA-Spieler, der seit 23 Saisons spielt.