LeBron James war entscheidend für einen schwankenden Lakers-Sieg über die Phoenix Suns

HQ

Die Los Angeles Lakers überstanden einen heldenhaften Aufholjagd der Phoenix Suns dank einer gefährlichen Leistung von LeBron James in den letzten Sekunden, der zwei der drei Freiwürfe drei Sekunden vor Schluss erzielte und dann einen Dreipunktewurf von Grayson Allen blockte, der den Sieg für die Suns hätte bedeuten können.

Die Los Angeles Lakers gewannen mit 116-114 und schüttelten die Enttäuschung über die Niederlage im NBA-Cup-Halbfinale ab, indem sie mit 18 Siegen und sieben Niederlagen an der oberen Tabellenspitze der Western Conference blieben. Die Lakers schafften es, 24 Punkte zu erzielen, während sie Phoenix acht Minuten lang ohne Punkte zurückhielten und von einem 77:71-Rückstand auf eine 77:95-Führung verschlechterten.

Luka Doncic erzielte 29 Punkte und war der beste Punktesammler des Teams, obwohl er 12 seiner 14 Dreipunktewürfe verfehlte; LeBron James 26 und Deandre Ayton 20 Punkte.