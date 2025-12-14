Victor Wembanyama kehrt von seiner Verletzung zurück und überrascht Thunder im NBA-Cup-Halbfinale

HQ

Die hervorragende Serie der Oklahoma City Thunder in der NBA wurde im denkbar ungünstigsten Moment gestoppt, im NBA-Cup-Halbfinale gegen die San Antonio Spurs, die letzten Samstag in Las Vegas die aktuellen NBA-Champions mit 111:109 besiegten. Es ist erst die zweite Niederlage nach 26 Spielen für Oklahoma und die erste nach 16 Siegen.

Das Spiel zeigte die Rückkehr von Victor Wembanyama, der die letzten 12 Spiele wegen einer Wadenverletzung verpasst hatte. Er spielte 20 Minuten und erzielte 22 Punkte für die Spurs, während Shai Gilgeous-Alexander 29 Punkte für die Thunder erzielte, die zeitweise 21 Punkte hinter den Spurs lagen, aber fast ein Comeback schafften und die Spurs mit 106:105 bei noch 14,9 Sekunden auf der Uhr überholten. Die Freistöße von Devin Vassell und Stephon Castle sicherten San Antonio schließlich den Sieg.

NBA-Cup-Finalzeiten in Europa und wie man sie sehen kann:

Die San Antonio Spurs haben die Oklahoma City Thunder überrascht und erreichen das NBA-Cup-Finale, während Orlando Magic am Samstag mit 132:120 gegen die New York Knicks verloren und das Finale für nächsten Dienstag (Mittwochmorgen Europazeit) ansetzt:



Finale: San Antonio Spurs gegen New York Knicks – 14:30 Uhr MET, 1:30 Uhr GMT am Mittwoch, den 17. Dezember



Denken Sie daran, dass Sie das NBA-Cup-Finale (sowie die zukünftigen NBA-Playoffs 2026) kostenlos mit Ihrem Abschluss zu Amazon Prime Video weltweit ansehen können.