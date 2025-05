LeBron James ist sich nicht sicher, ob er in der nächsten Saison zurückkehren wird, und lässt die Tür für den Rücktritt offen

HQ

Das Tandem zwischen LeBrion James und Luka Doncic in der NBA ist für dieses Jahr beendet. Und vielleicht für immer? LeBron James entschied sich, sich nicht dazu zu äußern, ob er in der nächsten Saison weiterspielen wird, und ließ damit die Tür für einen Rücktritt im Alter von 40 Jahren offen. Es kommt, nachdem die Los Angeles Lakers in den Playoffs mit 4:1 besiegt wurden und zum ersten Mal überhaupt die Lakers so früh in der Nachsaison zweimal in Folge ausgeschieden sind.

Die Lakers verloren mit 103:96 gegen Minnesota, und James, in seinem 22. Jahr in der NBA, sagte dies, als er nach seiner Zukunft gefragt wurde. "Ich weiß es nicht. Darauf habe ich keine Antwort. Ich setze mich mit meiner Familie, meiner Frau und meiner Selbsthilfegruppe zusammen und rede einfach darüber und schaue, was passiert. Und rede einfach mit mir selbst darüber, wie lange ich noch spielen will."

James reflektierte sogar die Frage, wie man das Team im nächsten Jahr verbessern kann, das im Westen Dritter wurde, aber gegen Minnesota, Sechster, ausschied, und erklärte, dass er nicht weiß, wie der Kader nächstes Jahr aussehen wird. "Es ist ein Geschäft".

NBA-Playoffs im Westen laufen noch

Im Osten sind die vier verbleibenden Teams die topgesetzten: Cleveland Cavaliers (1) gegen Indiana Pacers (4) und New York Knicks (3) gegen Boston Celtics (2). Im Westen haben nur die Timberwolves (6) und Oklahoma City Thunder ihre Spiele absolviert und warten nun auf die Nuggets oder Clippers (3:3-Unentschieden) und die Rockets oder Warriors (Warriora führt 3:2).