Wie funktionieren die NBA-Playoffs und welche Teams gewinnen bisher im Jahr 2025?

Die NBA-Play-offs laufen derzeit. Die Nachsaison findet vom 20. bis 21. April bis hin zu den Finals statt, die am 5. Juni beginnen. Nach der regulären Saison ziehen die besten acht Teams jeder Conference (Ost und West) in die Play-offs ein.

Acht Teams verbleiben in jeder Conference, und sie wurden entsprechend ihrer Position in der regulären Saison gepaart (das dritte wurde mit dem sechsten gepaart, das vierte wurde mit dem fünften gepaart, und das erste und zweite wurden mit den Play-in-Siegern gepaart). Das Playoff besteht aus einer Serie von bis zu sieben Spielen: Die Mannschaft, die zuerst vier Spiele gewinnt, erreicht das Halbfinale.

Bevor die Playoffs begannen, fand das Play-in-Turnier zwischen den Teams auf den Plätzen 7 bis 10 statt. Sie wurden Ende letzter Woche ausgetragen. In der West Conference zogen die Golden State Warriors und die Memphis Grizzlies vorbei – diese eliminierten den letztjährigen Finalisten Dallas Mavericks, der vor Monaten seinen Star Luka Doncic verloren hatte. Im Osten erreichten Orlando Magic und Miami Heat die Playoffs.

Am vergangenen Wochenende fand dann das erste Spiel der Playoffs statt. Es handelt sich um eine Serie von Best-of-Seven-Spielen, so dass die Teams mindestens vier Spiele gewinnen müssen. Bisher sind dies die Ergebnisse

NBA-Playoffs 2025

Westliche Konferenz



1. Oklahoma City Thunder gegen 8. Memphis Grizzlies ( Grizzlies gewinnt 1-0)



2. Houston Rockets gegen 7. Golden State Warriors (Warriors gewinnen 1-0)



3. Los Angeles Lakers gegen 6. Minnesota Timberwolves (Minnesota gewinnt 1-0)



4. Denver Nuggets gegen 5. LA Clippers (Denver gewinnt 1-0)



Östliche Konferenz



1. Cleveland Cavaliers gegen 8. Miami Heat (Cleveland gewinnt 1-0)



2. Boston Celtics gegen 7. Orlando Magic (Boston gewinnt 1:0)



3. New York Knicks gegen 6. Detroit Pistons (Knicks gewinnen 1-0)



4. Indiana Pacers gegen 5. Milwaukee Bucks (Indiana gewinnt 1-0)



Termine für die NBA-Playoffs und -Finals

Es wird jeden Tag bis (mindestens) Dienstag, den 29. April, Spiele geben. Die vier Sieger jeder Conference ziehen in das Conference-Halbfinale, dann in die Conference Finals und schließlich in die NBA-Finals ein. Alle Runden sind eine Runde der Best-of-Seven-Spiele, einschließlich Halbfinale und Finale.

Das Conference-Halbfinale beginnt am 5. Mai und endet am 19. Mai. Die Conference-Finals beginnen vom 20. Mai bis spätestens 2. Juni. Die NBA-Finals beginnen vom 5. bis spätestens 22. Juni.