LeBron James beendet eine Pechsträhne mit einem Buzzer-Beater in einem seiner schlechtesten Spiele

LeBron James hatte eines der schlechtesten Spiele der letzten Jahre mit den Los Angeles Lakers, erzielte nur 13 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists und verpasste alle seine 3-Punkte-Versuche, ungewöhnliche Statistiken für einen Spieler seiner Kategorie. Es wird jedoch ein Spiel sein, an das er sich für den Rest des Jahres erinnern wird, als er einen entscheidenden Buzzer-Beater erzielte (der achte in seiner Karriere, nur einen weniger als Michael Jordan) und den Los Angeles Lakers einen 120:119-Sieg über die Indiana Pacers bescherte.

Es war ein ziemlich einfaches Ergebnis: Doncic vergab 2 Sekunden vor Schluss einen Wurf, der Ball rollte vom vorderen Eisen, so dass LeBron einfach nach rechts schieben musste. Es folgten einige Momente der Unsicherheit, da sie sicherstellen mussten, dass es zählte, aber es tat es: Weniger als eine Sekunde kann die Schlagzeilen nach dem Spiel drastisch verändern, da sie auch dazu beitrug, das Ausbluten der Mannschaft zu stoppen, die sieben der letzten elf Spiele verloren hatte.

Es war ein Spiel, in dem die Führung achtmal wechselte, wobei die Lakers einen 17-Punkte-Vorsprung verspielten, der in letzter Minute von LeBron gerettet wurde, aber von Luka Doncic, der 34 Punkte erzielte, und Austin Reaves, 24, getragen wurde. Damit stehen die Lakers auf dem vierten Platz der West Conference, was ihnen einen Heimvorteil für die Play-offs verschaffen würde.