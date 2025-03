Die Los Angeles Lakers erleiden trotz der Rückkehr von LeBron ihre mit Abstand höchste Niederlage der Saison

HQ

Der Schwung der Los Angeles Lakers wurde gestoppt, und nicht einmal die Rückkehr von LeBron James half dabei, den Schlag nach einer katastrophalen Niederlage am Sonntag zu lindern, als sie mit 146:115 gegen die Chicago Bulls verloren: ein Vorsprung von 31 Punkten, ihr höchster Sieg gegen die Lakers in der Geschichte.

Die Lakers zeichnen sich normalerweise durch eine stärkere Verteidigung aus, aber Chicago hat sie gestern Abend demontiert und 146 Punkte kassiert, 12 Punkte mehr als in jedem anderen Spiel in dieser Saison. Das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen, aber in der zweiten Halbzeit brach es zusammen. Luka Dončić zum Beispiel erzielte 29 seiner 34 Punkte in der ersten Halbzeit und kassierte 7 Niederlagen.

James, der die letzten sieben Spiele wegen einer zweiwöchigen Verletzung mit einer Zerrung in der linken Leiste verpasst hatte, war nicht in Form und erzielte 17 Punkte. Die Saison der Lakers ist trotz einer guten Erholung seit der Ankunft von Dončić immer noch eine Achterbahnfahrt: Vor James' Verletzung hatten sie eine Serie von acht Siegen, aber jetzt haben sie zwei vernichtende Niederlagen in Folge erlitten (am Freitag verloren sie mit 118:88 gegen die Orlando Bucks).

Die Lakers sind mit einer Bilanz von 43-27 auf den vierten Platz in der West Conference zurückgefallen und haben sich im Vergleich zu den Zeiten vor Dončić immer noch stark verbessert, während die Chicago Bulls in der East Conference (31/40) Neunter sind und sieben der letzten neun Spiele gewonnen haben.