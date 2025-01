Laura Müller wird die erste weibliche Renningenieurin in der Geschichte der Formel 1

HQ

Laura Müller ist bei Haas zur Renningenieurin für Fahrer Esteban Ocon befördert worden. Das amerikanische F1-Team, das beide Hauptfahrer ersetzt hat (Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen wechselten 2025 zu Esteban Ocon und Ollie Bearman), hat Müller vom Performance Engineer zur Renningenieurin befördert: das erste Mal, dass eine Frau diese Rolle übernimmt.

Wie F1.com erklärt, ist der Renningenieur eine der ranghöchsten Funktionen an der Strecke und das wichtigste Bindeglied zwischen dem Fahrer und dem Team auf der Strecke über Funk und abseits der Strecke, um die Leistung zu steigern.

Ayao Komatsu, Teamchef von Haas, lobte ihre Entschlossenheit und Arbeitsmoral. "Wenn man sich anschaut, wie viele Ingenieurinnen wir im Büro haben, sind es definitiv mehr als früher. Aber es ist nicht so, dass ich Laura ausgewählt habe, weil sie weiblich ist. Wir kümmern uns nicht um Nationalität, Geschlecht, es spielt wirklich keine Rolle, denn was zählt, ist die Arbeit. Wie Sie sich in das Team einfügen können, wie Sie die Leistung maximieren können. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung."

Müller wird direkt mit Esteban Ocon zusammenarbeiten, dem 28-jährigen französischen Fahrer, der 2021 mit Alpine nur ein Rennen und vier Podestplätze gewonnen hat. 2025 verließ er Alpine und wechselte nun zu Haas. Komatsu ist der Meinung, dass Ocon wie Mueller "auch ein ziemlich entschlossener Charakter" ist. Ollie Bearman, ein 19-Jähriger, der in der vergangenen Saison dreimal als Ersatzfahrer für Magnussen gearbeitet hat, ist zum Hauptfahrer befördert worden. Sein Renningenieur wird Ronan O'Hare sein.