Langjährige Los Angeles Lakers-Manager, Buss-Brüder, von ihrer Schwester in einem Succession-ähnlichen Drama gefeuert

Der Verkauf der Los Angeles Lakers an eine neue Holdinggesellschaft für über 10 Milliarden Dollar schien die ehemaligen Führungskräfte der NBA-Franchise zu respektieren, die seit 1979 von der Familie Buss kontrolliert wird, als der verstorbene Geschäftsmann Jerry Buss die Franchise für 67,5 Millionen Dollar kaufte (entspricht 290 Millionen Dollar im Jahr 2024).

Das war jedoch nicht der Fall, denn in den letzten Stunden wurde berichtet, dass die Brüder Joey und Jerry Buss, die Söhne von Jesse, entlassen wurden. Sie sind die jüngeren Brüder der noch amtierenden Gouverneurin Jeanie Buss, die das Amt mindestens fünf Jahre lang innehaben wird.

Joey Buss war stellvertretender Gouverneur und Vizepräsident für Forschung und Entwicklung, während Jesse Buss stellvertretender General Manager und Direktor für Scouting war und Einfluss auf die Draft-Strategie hatte. Sie datieren sich erst im letzten September und kündigten ein Unternehmen für Sportinvestitionen und strategische Partnerschaften an. Laut Reuters waren sie maßgeblich daran beteiligt, Spieler wie Austin Reaves und Rui Hachimura zu gewinnen. Joey war außerdem CEO des G League Teams.

"Wir wünschten, dass es anders wäre, wie unsere Zeit mit dem Team endete. In solchen Momenten wünschten wir, wir könnten unseren Vater fragen, was er davon halten würde", sagten die Brüder gegenüber ESPN.

Jesse (37) erzählte The Athletic weiter, dass er schon lange keinen Kontakt zu seiner älteren Schwester (64) verspürt habe, die "alle" Familienmitglieder entlassen hat, die ebenfalls mit dem NBA-Team zu tun hatten, weshalb er über seine Entlassung nicht überrascht war, besonders nach dem Verkauf.

Er sagt, er habe sich seit 2023 vom Unternehmen isoliert gefühlt, während er mit einer nicht näher genannten Krankheit konfrontiert war, die ihn dazu zwingt, Immuntherapiebehandlungen zu erhalten. Trotzdem sagt Jesse, dass er weiterhin Lakers-Anhänger sein wird.