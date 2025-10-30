NBA genehmigt Verkauf der Los Angeles Lakers für über 10 Milliarden US-Dollar

HQ

Die Los Angeles Lakers werden für über 10 Milliarden US-Dollar verkauft (laut The Athletic könnte die endgültige Zahl bei rund 12 Milliarden US-Dollar liegen), jetzt ist es offiziell. Die Nachricht wurde erstmals im vergangenen Sommer bekannt, und jetzt hat das NBA-Board of Governors den Verkauf einstimmig genehmigt.

Der Geschäftsmann Jerry Buss kaufte die NBA-Franchise 1979 für 67,5 Millionen US-Dollar (entspricht 290 Millionen US-Dollar im Jahr 2024). Nun wird das Team, das unter dem Besitz der Familie Buss 10 NBA-Meisterschaften gewonnen hat, für 10.000 Millionen US-Dollar an Mark Walter, CEO der Holdinggesellschaft TWG Global, verkauft. Jeanie Buss, die Tochter von Jerry, wird jedoch mindestens fünf Jahre lang die Gouverneurin des Teams bleiben, und die Buss-Familie wird weiterhin einen Anteil von 15 % an den Lakers halten.

Dies wird als der größte Verkauf für ein US-Sportteam in die Geschichte eingehen und den Verkauf der Boston Celtics im vergangenen März, der bereits den Rekord hielt, um 6,1 Milliarden US-Dollar in den Schatten stellen. Laut Sportico scheuen sie sich jedoch davor, die wertvollsten Sport-Franchises zu sein: Die Los Angeles Lakers würden an fünfter Stelle in der Liste stehen, hinter den New York Giants, den Los Angeles Rams, den Golden State Warriors (mit 11,33 Mrd. $ die wertvollsten in der NBA) und den Dallas Cowboys (12,2 Mrd. $).