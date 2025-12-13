Lando Norris ist überzeugt, dass Oscar Piastri "eines Tages Weltmeister" werden wird

HQ

Lando Norris wurde am vergangenen Wochenende Formel-1-Weltmeister, als er beim Großen Preis von Abu Dhabi Dritter wurde... hinter Oscar Piastri und Max Verstappen. Er gewann die Meisterschaft nur mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Red-Bull-Fahrer und 13 Punkte vor seinem McLaren-Teamkollegen, der in der spannenden Saison mehrere Monate lang mit einem Vorsprung von 34 Punkten im Championshiop anführte.

Viel wurde über die Teamrivalität bei McLaren gesprochen und darüber, wie das Team es schaffte, zwei Fahrer mit Titelambitionen zu haben, während sie gleichzeitig Verstappen aus dem Heckfenster betrachteten. Jetzt, wo die Saison vorbei ist, ist es Zeit für gegenseitiges Lob, wobei Norris sagt, dass Piastri eines Tages Champion sein wird, und dass er schon von der ersten Runde wusste, dass er "der härteste Kerl" zu schlagen sein würde.

"Für mich, diese Kämpfe gegen ihn zu führen und diese Momente zu genießen, vielleicht nicht immer, aber einige davon, aber einfach die Strecke zu teilen und gegen einen anderen Weltmeister wie ihn und sicherlich auch Oscar zu kämpfen, der Weltmeister werden wird", sagte Norris (via F1.com). "Ich habe diese Staffel deswegen wirklich genossen. So sehr sie mein Leben oft zur Hölle gemacht haben, diese Momente habe ich fast am meisten genossen."