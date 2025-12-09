Der F1-Champion Lando Norris kehrte in den Postseason-Tests auf die Strecke zurück und zeigte einen goldenen Helm

HQ

Lando Norris wurde am Sonntag Formel-1-Meister, und nach einem Tag der Feier war er wieder bei den Postseason-Tests in Abu Dhabi am Start. Doch diesmal trug er einen speziellen goldenen Helm, um seinen Sieg zu feiern, wie später auf Fotos und Videos von McLaren zu sehen ist.

Norris gab zu, dass er nach dem Gewinn der Meisterschaft geweint habe, und sagte, dass eines der Dinge, die er am meisten mag, ist, seine Eltern stolz zu machen. "Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, nicht viele Menschen in der Formel 1, die jemals das erleben dürfen, was ich in dieser und in diesem Jahr erlebt habe. Ich freue mich mehr für alle als für mich selbst, aber ich bin wahnsinnig glücklich. Das ist ziemlich surreal!"

Norris nahm am offiziellen letzten Tag der Saison 2025 teil, den Postseason-Tests in Abu Dhabi, um die neuen "Mule Cars" mit 2026er Pirelli-Reifen vor der Saison 2026 zu testen, die neue Regeln für Antriebseinheiten und Aerodynamik festlegen werden, die alle Formel-1-Teams betreffen werden. Norris nahm an diesen Tests zusammen mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri teil, der Dritter in der Meisterschaft wurde, 13 Punkte hinter Norris und 11 hinter Max Verstappen.

Während der Tests am Dienstag hatte Arvid Lindblad, Neuzugang bei Racing Bulls, die Gelegenheit, das neue Auto auszuprobieren, während Isack Hadjar zu Red Bull wechselte und Yuki Tsunoda ersetzte, der als Ersatzfahrer bei Red Bull bleiben wird.