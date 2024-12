Lamine Yamal ist Barcelonas wichtigster Spieler: Mit ihm in der Startelf gewinnen sie immer Lamine Yamal beherrscht die Trivela sowohl im echten Leben als auch in FIFA: Schauen Sie sich seine Antwort an...

HQ Der FC Barcelona hat nach drei unerwarteten Stolpersteinen in der LaLiga (zwei Niederlagen und ein Remis) mit einem 5:1-Sieg gegen RCD Mallorca Kurs korrigiert. Lewandowski ruhte gestern, stattdessen waren Raphinha (zwei Tore), Ferran Torres, Frenkie de Jong und Pau Víctor die Torschützen. Es war jedoch Lamine Yamal, der Spieler, der im Rampenlicht stand. Er war es, der das Foul und den Elfmeter erlitt, die das Spiel in der zweiten Halbzeit entkräfteten. Jamal, der sich von einer Muskelverletzung erholt hat, spielte bei der viel diskutierten 1:2-Niederlage zum 125-jährigen Jubiläum des Vereins nur die zweite Halbzeit. Die Daten, über die alle sprechen, sind eine wahrgenommene Abhängigkeit vom Teenager. Bei den einzigen vier Heimspielen, die Barcelona in dieser Saison verloren hat, stand Yamal nicht in der Startelf. Bei Champions gibt es eine Ausnahme, das Spiel gegen Monaco, das Barcelona die meiste Zeit mit 10 Spielern bestritten hat. In dieser Saison hat Yamal fünf Tore in LaLiga und eines in der Champions League (gegen Monaco) erzielt und insgesamt neun Vorlagen gegeben, die meisten aller Spieler im Team. Gestern hat er einen weiteren Assist mit einer "Trivela" (Tritt mit dem Außenrist des Schuhs) gegeben. Später antwortete er einem TV3-Journalisten darauf, welcher Knopf verwendet wird, um eine Trivela in den Videospielen der FIFA (EA FC) zu erstellen. "Es ist L2", bestätigte der Teenager. Jetzt wissen Sie es auch. Maciej Rogowski // Shutterstock