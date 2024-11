Lamine Yamal wird UNICEF-Botschafterin am Weltkindertag

HQ

Lamine Yamal, der Jungstar des FC Barcelona, ist als Markenbotschafter zu UNICEF gekommen. Gestern, am Weltkindertag, postete Jamal am gestrigen 20. November, zusammen mit UNICEF ein Video auf Instagram, in dem er einen Brief an seinen kleinen Bruder Keyne "und alle Kinder auf der ganzen Welt verlas, denn dies ist ein besonderer Tag, um die Kindheit zu feiern".

"Wussten Sie, dass alle Kinder besondere Rechte haben, die sie schützen und ihnen helfen, glücklich und gesund aufzuwachsen?" Lamal erhebt seine Stimme für die Konvention über die Rechte des Kindes und erklärt, dass Spielen ein Recht ist.

"Glücklicherweise konnte ich als Kind viel spielen, und jetzt habe ich das Glück, weiter spielen zu können", und fügt hinzu, dass es wirklich darauf ankommt, keine Angst vor dem Verlieren zu haben. Und wenn ich einen Fehler mache, versuche ich es noch einmal."

"Du bist die Zukunft, also denk immer daran, zu spielen", fügt Yamal hinzu und erreicht seine 24 Millionen Follower auf Instagram auf altruistischer Basis.

Nach diesem Video erinnern sich viele an das erste Mal, als Jamal Teil einer offiziellen UNICEF-Mitteilung war: 2008, als er gerade einmal fünf Monate alt war, war er das Baby, das auserwählt wurde, neben Leo Messi in einem Kalender zu posieren.