LaLiga löscht die Karteikarten von Dani Olmo und Pau Víctor aus dem Kader des FC Barcelona

1. Januar 2025. Ein neues Jahr ist angebrochen und der FC Barcelona hat weder LaLiga noch den spanischen Fußballverband (RFEF) davon überzeugt, Dani Olmo und Pau Víctor in diesem Jahr offiziell als Spieler verpflichten zu dürfen. Wir haben Anfang des Monats über diese Situation berichtet, und sie ist ein bisschen chaotisch: Kurz gesagt, Barcelona hat nicht genug Einnahmen, um beide Spieler in seinem Kader zu haben, ohne gegen die finanziellen Regeln zu verstoßen, die LaLiga auferlegt, um ein "Fairplay" zu garantieren.

Es ist nicht so, dass Barcelona nicht genug Geld hätte, um seine Gehälter zu bezahlen, aber wenn sie ihre Gehälter zahlen würden, würden sie über ihrer Gehaltsobergrenze zahlen, die unter Berücksichtigung der Einnahmen und Einnahmen des Vereins berechnet wird. Es ist die gleiche Art von Vergehen, die Manchester City vor Jahren gemacht hat, und jetzt könnte es sie den Abstieg kosten.

Barcelona, das sich auf dünnem Eis bewegt, gab Olmo im vergangenen August einen Vertrag für sechs Jahre, aber sie meldeten ihn nur für die erste Saisonhälfte an, und das auch nur, weil der dänische Verteidiger Andreas Christensen sich eine langwierige Verletzung zuzog und sein Gehalt von Olmos abwich. Jetzt funktioniert diese Verknüpfung nicht mehr.

Am ersten Tag des Jahres 2025 hat LaLiga sowohl die Karteikarten von Dani Olmo als auch von Pau Víctor von ihrer Website gelöscht. Und nach der Ablehnung durch LaLiga hat auch der spanische Fußballverband (dessen neuer Vizepräsident seit letzter Woche Javier Tebas, Präsident von LaLiga, ist) am 1. Januar den Antrag von Barça auf eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt.

Jetzt könnte es an Olmo liegen: Er kann darauf warten, dass Barcelona und Liga eine Einigung erzielen, aber er könnte eine Klausel in seinem Vertrag nutzen, die es ihm ermöglichen würde, bei einem anderen Verein zu unterschreiben und gleichzeitig eine Entschädigung von Barcelona zu erhalten, und zwar ab dem 2. Januar, wenn der Wintertransfermarkt in Spanien öffnet. In einem Social-Media-Post am Silvesterabend zeigte Olmo jedoch mit blauen und roten Emojis seinen Kompromiss für Barcelona. Es ist klar, dass es sein Wunsch ist, in Barcelona zu bleiben, dem Verein, für den er seit seiner Kindheit spielt, aber es bleibt abzuwarten, ob es rechtlich möglich sein wird...