Ein Gericht in Barcelona lehnt Barças Antrag ab, Dani Olmo zu verpflichten, LaLiga lässt ihn nicht spielen

Dani Olmo, der einzige Neuzugang des FC Barcelona im vergangenen Sommer, wurde für 47 Millionen Euro von RB Leipzig gekauft, aber aufgrund finanzieller Zwänge (die Gehaltsobergrenze, die sich jedes Jahr nach Einnahmen und Ausgaben richtet) durfte Barcelona ihn rechtlich nicht registrieren und nahm ihn in den Kader auf. Er spielte in den ersten drei Spielen nicht und kam erst dazu, nachdem der dänische Verteidiger Andreas Christensen eine lange Verletzung erlitten hatte und 80 % seines Gehalts in Olmos Vertrag umleitete.

Obwohl Barcelona plant, Olmo für sechs Saisons in Barcelona zu haben, läuft sein aktueller Vertrag aufgrund der Art und Weise, wie er registriert wurde, nur bis zum 31. Dezember 2024. LaLiga lehnte den Antrag von Barça ab, Olmo vorsorglich bis zum 30. Juni 2025 zu registrieren. Barcelona hat Berufung eingelegt, aber ein Handelsgericht in Barcelona hat die Entscheidung abgewiesen und wird es nicht zulassen, dass Dani Olmo nach dem 31. Dezember für Barcelona verpflichtet wird.

"Der Zweck der Genehmigung der überschüssigen Ausgaben besteht darin, dass eine langfristige Abwesenheit die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft nicht untergräbt, und nicht, damit eine langfristige Abwesenheit die Registrierung von Spielern ermöglicht, deren Gehälter die Grenze überschreiten, was der FC Barcelona anstrebt", heißt es in der Entscheidung des Richters.

Nun hat der FC Barcelona vor allem eine Wahl, wenn er Olmo im nächsten Jahr behalten will: dass Vereinspräsident Joan Laporta eine Bürgschaft zahlt (was er letztes Jahr mit der Verpflichtung von João Félix y a João Cancelo getan hat), was Barcelonas Einnahmen erhöhen und damit die Gehaltsobergrenze anheben würde.

Wenn sie das nicht tun, dürfte Dani Olmo nächstes Jahr nicht in der LaLiga spielen, und er könnte bei jedem anderen Verein kostenlos unterschreiben, ohne Ausstiegsklausel an Barça.