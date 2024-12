Der Grund, warum Dani Olmo den FC Barcelona im Januar ablösefrei verlassen könnte

HQ

Dani Olmo war im vergangenen Sommer der beste (und einzige) Neuzugang des FC Barcelona. Der offensive Mittelfeldspieler kehrte nach Barcelona, wo er in seiner Jugend spielte, nach vier Jahren bei RB Leipzig und frisch von der UEFA Euro 2024 zurück, wo er der beste Torschütze beim Sieg der Spanier war.

Der FC Barcelona spielte 47 Millionen Euro für den 26-Jährigen, der sich zu einem der Schlüsselfiguren der Mannschaft entwickelt hat, wie sich gestern gegen Borussia Dortmund zeigte. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des Vereins war es dem FC Barcelona jedoch rechtlich nicht erlaubt, den Spieler zu registrieren, ohne gegen das finanzielle "Fairplay" zu verstoßen.

So kam Dani Olmo in den ersten beiden Ligaspielen im August nicht zum Einsatz, bis sich der dänische Verteidiger Andreas Christensen an einer Sehnenentzündung verletzte und somit erst 2025 spielen konnte. Der FC Barcelona machte dann einen überraschenden - aber legalen - Trick: Christensen wurde langfristig beurlaubt, was dem Verein bis zu 80 % seines Gehalts sparte, das Gehalt des Vereins senkte und so Platz für Dani Olmo machte.

Dani Olmo könnte im Januar ablösefrei unterschreiben, wenn der FC Barcelona ihn nicht anmeldet

Während Olmos Vertrag jedoch bis 2030 läuft, läuft seine Registrierung beim Verein nur bis zum 31. Dezember 2024. Und wie Mundo Deportivo berichtet, besagt eine Klausel in seinem Vertrag, dass er, wenn der Verein sich nicht registriert, Barcelona als Free Agent verlassen und bei jedem anderen Verein ablösefrei unterschreiben kann.

Und das Problem ist, dass Olmo zwar den Wunsch hat, beim FC Barcelona zu spielen, der Verein aber derzeit keine ausreichend hohe Gehaltsobergrenze hat, um seine Gehälter legal zu zahlen.

Wie hoch ist die Gehaltsobergrenze und wie viel darf Barcelona ausgeben?

Die Gehaltsobergrenze ist proportional zu den Einnahmen und Ausgaben des Vereins, eine Möglichkeit, Markt- und Wettbewerbsregeln zu gewährleisten. Wie El País berichtet, stieg die Kappe des FC Barcelona von 204 Millionen Euro im Februar 2024 auf 426,4 Millionen Euro im September 2024, nachdem mehrere Spieler wie Gündogan, Oriol Romeu oder Marc Guiu verkauft wurden.

Im Vergleich zu anderen Klubs hatte Real Madrd eine Gehaltsobergrenze von 754,9 Millionen Euro, die höchste aller Zeiten in LaLiga. Atlético de Madrid hatte 310,7 Millionen Euro. Der niedrigste Wert war Sevilla: 2,4 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr 70 Millionen Euro durch das Ausscheiden aus der Champions League verpasst hatte.

Das ist der Grund, warum Barcelona den Vertrag von Leo Messi im Jahr 2021 nicht verlängern konnte. Manchester City hat neun Jahre lang, zwischen 2009 und 2018, gegen das finanzielle Fairplay verstoßen und sieht sich mit Anklagen konfrontiert, die zum Abstieg in die Premier League führen könnten.

Der FC Barcelona hofft, dass die Situation bald gelöst wird

Im Moment hat Barcelona ein paar Wochen Zeit, um mehr Einnahmequellen zu finden oder die Ausgaben zu senken, um seine Gehaltsobergrenze zu verbessern, um Dani Olmo für den Rest der Saison zu registrieren, und in der Hoffnung, dass sie im Sommer ihre Finanzen verbessern können, um ihn für die verbleibenden fünf Spielzeiten seines Vertrags zu registrieren.

Ein Sponsorenvertrag zwischen Olmo und Nike sollte die Lösung sein, aber das reichte nicht aus. Der Verein könnte mehr Geld verdienen, indem er neue VIP-Logen im renovierten Camp Nou verkauft. Wenn das immer noch nicht reicht, kann der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, eine Garantie zahlen, wie er es im vergangenen Jahr mit der Verpflichtung von João Félix y a João Cancelo getan hat.