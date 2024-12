LA Galaxy weitet seine Herrschaft über den Fußball beim MLS Cup aus

HQ

Los Angeles Galaxy hat seine Dominanz im MLS Cup, der letzten Station der Major League Soccer, ausgebaut. Seit der ersten Ausgabe im Jahr 1996 hat LA Galaxy dominiert und sechs Titel gewonnen, mehr als jedes andere Team, aber das letzte Mal war vor zehn Jahren. Die anderen Teams mit den meisten Trophäen sind D.C. United (viermal) und Columbus Crew (dreimal).

Riqui Puig, der Star der Galaxy, spielte nicht, da er sich im vorherigen Spiel, dem Finale der Western Conference, verletzt hatte. Puig, der früher beim FC Barcelona spielte, spielte mit einem Kreuzbandriss im vorderen Bereich eine halbe Stunde und bereitete den Siegtreffer vor, aber jetzt wird er monatelang nicht auf dem Platz stehen.

LA Galaxy gewann mit 2:1 gegen die New York Red Bulls, die nach dem zweimaligen Erreichen des Finales ihren ersten MLS-Cup-Titel anstrebten. Joseph Paintsil und Dejan Joveljic erzielten in der 9. und 13. Minute die Siegtreffer, wobei die New York Red Bulls in der 28. Minute ihr einziges Tor erzielten.

Das Spiel wurde im Dignity Health Sports Park in Los Angeles vor 26.800 Zuschauern ausgetragen, wie EFE berichtete.

Was ist der MLS Cup und wie funktioniert er?

Die MLS funktioniert ähnlich wie die NBA. 29 Teilnehmerteams sind in zwei Konferenzen, Ost und West, aufgeteilt. Das Team mit den meisten Punkten in der regulären Saison erhält den Supporter's Shield, mit dem es sich Zugang zum CONCACAF Champions Cup verschafft.

Nach einer regulären Saison spielen die besten Teams jeder Conference eine Reihe von Playoff-Spielen, um den Meister des Westens und des Ostens zu ermitteln.

Es war in den Playoffs, als der Publikumsliebling Inter Miami (das Team mit Messi, Jordi Alba, Luis Suárez und Sergio Busquets) überraschend ausschied.

Fußball wird in den USA immer beliebter, was vor allem den hochkarätigen Neuverpflichtungen von Inter Miami zu verdanken ist - das 2018 von David Beckham gegründet wurde und nächstes Jahr Gastgeber der FIFA Klub-Weltmeisterschaft und der "richtigen" Weltmeisterschaft 2026 sein wird.