Wissenschaftler warnen vor extremer Hitze für die WM 2026, die die Gesundheit der Spieler gefährden könnte An mehreren Orten in den USA und Mexiko können in Spitzenzeiten die Temperaturen bis zu 49,5 °C erreicht werden.

HQ Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 findet in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko statt. Es wird zu den üblichen Sommerterminen vom 11. Juni bis 19. Juli zurückkehren, was für viele Fans eine Erleichterung ist, nachdem die Saison 2022 im Dezember stattfand und den normalen Ablauf der nationalen Ligen störte. Die Weltmeisterschaft 2022 fand im Herbst und Winter statt, um den extremen Temperaturen in Katar zu entgehen. Eine Studie von Scientific Reports warnt jedoch davor, dass extreme Hitze auch in Nordamerika unvermeidlich sein könnte. Die FIFA hat bereits einige Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Spieler umgesetzt, wie z. B. die Trinkpause, kleine dreiminütige Pausen, die nach 30 Minuten genutzt werden können, wenn die Temperatur 32 °C (89,6 °F) erreicht. Um die Temperatur zu bestimmen, verwendet die FIFA den Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT) als Maß, um die wahrgenommene Wärme zu bestimmen, wobei andere Faktoren wie Luftfeuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung berücksichtigt werden, wie in El País erläutert. Trotzdem hält die Studie den Index für unvollständig: "Der WBGT berücksichtigt nicht die wichtigsten sportspezifischen Faktoren, nämlich die Produktion von spezifischer Stoffwechselwärme, die spezifische Kleidung der Sportler und die Auswirkungen der Körperbewegung auf die relative Luftgeschwindigkeit." 10 der 16 Stadien könnten aufgrund der Temperaturen gesundheitliche Probleme aufwerfen Daher schlagen sie ein weiteres, vollständigeres System vor, das verwendet werden soll, den Universal Thermal Climate Index (UTCI). Und nach dieser Methode sind 10 der 16 geplanten Veranstaltungsorte von extremer Hitze bedroht, darunter drei (Arlington und Houston in Texas und Monterrey in Mexiko), die zwischen 14 und 17 Uhr Temperaturen von bis zu 49,5 °C erreichen könnten. Die Studie schlägt vor, dass die Spiele auf andere Tageszeiten verlegt werden sollten, um Hitzestress für die Spieler zu vermeiden, der zu Müdigkeit und Dehydrierung führen könnte. Ähnlich dürfte es bei der WM 2030 sein, die in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen wird. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist die Studie der Meinung, dass die Weltmeisterschaften in Zukunft in den Frühling oder Herbst verlegt werden sollten... FIFA