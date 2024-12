Riqui Puig spielte 30 Minuten, erlitt eine schwere Verletzung und bereitete das Siegtor im MLS-Finale der West West vor

HQ

Am vergangenen Wochenende besiegte Los Angeles Galaxy im Finale der Western Conference der MLS-Playoffs den Seattle Sounders FC. Genau wie im Halbfinale war es ein einziges Spiel, das durch ein spätes Tor von Dejan Joveljić und eine Vorlage von Riqui Puig in der 85. Minute mit 1:0 endete.

LA Galaxy sicherte sich damit den zehnten Playoff-Sieg in der Western Conference, obwohl einer ihrer Schlüsselspieler eine schwere Verletzung erlitt... und dennoch weiterspielte. Puig zog sich in der zweiten Halbzeit einen Riss des vorderen Kreuzbandes (ACL) im linken Knie zu, spielte jedoch dreißig Minuten weiter und war entscheidend an Joveljićs einzigem Tor des Spiels beteiligt.

Der 25-jährige katalanische Mittelfeldspieler, der von 2020 bis 2022 beim FC Barcelona spielte, erzielte in dieser Saison in 36 Spielen 17 Tore und 20 Vorlagen für LA Galaxy. Leider wird er die meisten, wenn nicht die gesamte MLS-Saison 2025 verpassen. Sein Vertrag wurde kürzlich bis 2027 verlängert.

"Heute beginnt eine neue Herausforderung", sagte der Spieler, der eine Schlüsselfigur für LA Galaxy ist. Ein Kreuzbandriss im Knie ist eine der schlimmsten Verletzungen, die ein Footballspieler erleiden kann. Es sind die gleichen Verletzungen, die Spieler wie Rodri, Carvajal oder Militao in letzter Zeit erlitten haben.

Nach dem Sieg in der West Conference trifft Los Angeles Galaxy am Samstag, den 7. Dezember, im MLS Cup auf die New York Red Bulls, wo der Meister des Westens und des Ostens gegeneinander antritt. LA Galaxy hat den Titel fünfmal gewonnen, das letzte Mal 2014, während die New York Red Bulls ihn noch nie gewonnen haben.