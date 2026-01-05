LA Galaxy-Star Riqui Puig wird aufgrund seiner anhaltenden Knieverletzung erst 2027 spielen

HQ

Riqui Puig, 26-jähriger spanischer Mittelfeldspieler, ein Produkt der Akademie von FC Barcelona, der den Verein 2022 verließ, um zu LA Galaxy zu wechseln, wurde operiert und wird dieses Jahr nicht mehr spielen.

Puig erlitt am 30. November 2024 im Western Conference Finale gegen Seattle Sounder ein vorderes Kreuzband (ACL) im linken Knie (er spielte sogar 30 Minuten verletzt). Er spielte 2025 nicht und musste weitere Ergänzungen ergreifen, was bedeutet, dass er auch 2026 nicht spielen wird.

Der Verein bestätigte in einer Stellungnahme, dass "Puig voraussichtlich vollständig genesen wird und bereit ist, zum Beginn der MLS-Saison 2027 wieder zum Team zurückzukehren".

Puig wurde einer der besten Spieler des MLS-Teams und half trotz seiner Verletzung seinem Team mit einer Vorlage im vorherigen Spiel mit einer Vorlage das Conference-Finale. Insgesamt erzielte er 37 Torbeiträge (17 Tore, 20 Vorlagen) in 36 Spielen in allen Wettbewerben der Saison 2024. LA Galaxy gewann später 2024 den MLS Cup und wurde damit das Team mit sechs Siegen in der MLS.

Leider wird Riqui Puig, wenn er zurückkehrt, nur eine kürzere MLS-Saison spielen: Die Saison 2027 wird zwischen Februar und Mai 2027 nur aus 14 Spielen in der regulären Saison, den Play-offs und dem MLS Cup bestehen, da die nordamerikanische Fußballliga einen anderen Kalender einführen wird, mit Spielzeiten, die im späten Sommer beginnen und im späten Frühjahr des folgenden Jahres enden. wie in Europa.