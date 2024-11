Die Risse in der Defensive von Real Madrid sind wieder einmal offensichtlich: Sieben Gegentore in zwei Spielen

HQ

Real Madrid steckt offiziell in der Krise. Zehn Tage nach dem 4:0 im El Clásico erwartete das Santiago Bernabéu eine Reaktion, die den Erwartungen gerecht wurde, der aktuelle Meistertitel zu sein, und mit einer längeren Vorbereitungszeit als erwartet, da das letzte Ligaspiel (vielleicht für eine lange Zeit) verschoben wurde.

Aber das Image, das gegen den AC Mailand, Carlo Ancelottis ehemaligen Klub als Spieler und Trainer, abgegeben wurde, war eine weitere Peinlichkeit. Weder Mbappé noch Vini sorgten für wirkliche Gefahr, aber zumindest in der Anfangsphase des Spiels wirkte Mbappé agiler und proaktiver und gab einen Hauch von Hoffnung, dass er sich irgendwann an seine neue Position als "Neun" gewöhnen wird (so weit ist er noch nicht).

Real Madrid erleidet zwei Niederlagen in Folge im Santiago Bernabéu

Der Niedergang der Mannschaft kam erneut in der Defensive. Die italienische Mannschaft (Siebter in der Serie A) erreichte den Strafraum der Madrilenen mit unglaublicher Leichtigkeit, wobei Tchouameni vor allem bei Abwehrfehlern zu kurz kam, die Tore kosteten.

Wie auch Manchester City bezeugen kann, verschlimmert die 1:4-Niederlage gegen Sporting Lissabon ohne Rodri, die Niederlage oder Carvajal, der die ganze Saison ausfallen wird, das ohnehin schon defizitäre Spiel von Real Madrid. Courtois wurde nicht so sehr vermisst, da Lunin mehrfach ein deutlich schlechteres Ergebnis vermied.

Dem AC Mailand gelingt der zweite Sieg in dieser Champions-League-Ausgabe, gegen eine Mannschaft, mit der niemand gerechnet hatte. Obwohl sich das zu ändern beginnt, und das wird zur Norm. Wenige Tage vor dem Spiel gegen Barcelona verlor Real Madrid in der 60. Minute mit 0:2 gegen Borussia Dortmund. Und am nächsten Spieltag treffen sie in Anfield auf das ungeschlagene Liverpool...