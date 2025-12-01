LaLiga wird kurz vor wichtigen Wochenmittenspielen für Madrid, Barcelona, Atleti und Bilbao enger

HQ

LaLiga ist spannender geworden: Vier Teams trennen sich nur noch um vier Punkte, nach Real Madrids drittem Unentschieden in Folge gegen Girona am Sonntag und den hervorragenden Siegesserien von Villarreal und Atlético de Madrid. Nach 14 Spielen führt Barcelona nur mit einem Punkt:



Barcelona: 34 Punkte, 23 Torverhältnisse



Real Madrid: 33 Punkte, 16 Torverhältnisse



Villarreal: 32 Punkte, 16 Torverhältnisse



Atlético de Madrid: 31 Punkte, 16 Torverhältnisse



Kein Team bleibt ungeschlagen: Barcelona verlor zwei Spiele (gegen Sevilla und Real Madrid), während Real Madrid im September nur gegen Atlético de Madrid verlor, aber eine Acht-Punkte-Führung mit drei Auswärtsspielen in Folge verspielte.

Wochenmittenspiele für Madrid, Barcelona, Atleti, Athletic

Und obwohl der nächste Spieltag erst am nächsten Wochenende stattfindet, spielen drei dieser Teams unter der Woche (während die übrigen Runde zwei der Copa del Rey spielen): zwei Vorspiele ab Spieltag 19, das für die zweite Januarwoche angesetzt ist, wo der spanische Supercup für die folgenden Vereine stattfinden wird.



Barcelona gegen Atlético de Madrid: Dienstag, 2. Dezember, 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Athletic Club gegen Real Madrid: Mittwoch, 3. Dezember, 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr GMT



Barcelona veranstaltet ein Spiel gegen Altético de Madrid, mit der Erinnerung an das im letzten Jahr kassierte Tor und nach der kürzlichen Niederlage von Barça gegen "Top"-Vereine wie PSG, Chelsea und Real Madrid; während Real Madrid, mit vielen Zweifeln in Xabi Alonso, den Athletic Club erhält, den vierten Platz in der LaLiga im letzten Jahr, aber in diesem Jahr nach sechs Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen auf Platz acht.

