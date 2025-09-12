Kylian Mbappé ist ein "Fatalist des Fußballs" und hofft, dass seine zukünftigen Kinder "den Fußball hassen"

HQ

Kylian Mbappé gab der L'Equipe diese Woche ein langes Interview, das mit der Länderspielpause zusammenfiel, in der Mbappé bei beiden Siegen für Frankreich in der WM-Qualifikation traf und zum zweitbesten Torschützen Frankreichs wurde. Obwohl er einer der besten Fußballspieler der Welt ist, gab Mbappé zu, dass er "fatalistisch" ist, wenn es um den Fußball geht, und sagte sogar, dass es ihn "anwidern" würde, wenn es nicht seine Leidenschaft gäbe.

"Ich bin fatalistisch, was die Welt des Fußballs angeht, aber nicht was das Leben angeht. Das Leben ist großartig. Fußball ist, was er ist. Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, nur eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht.

Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon vor langer Zeit angewidert", sagte Mbappé.

Er lachte auch auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Kinder zu haben, die Fußball hassen: "Ich hoffe es. Aber ich denke, leider wird ein Ball nie weit weg sein... Auf jeden Fall würde ich niemals einem Kind von mir empfehlen, in die Welt des Fußballs einzusteigen."

Mbappé spricht noch kurz über sein Privatleben und erklärt, warum er nicht jung geheiratet hat (er ist 25). Trotz seiner Unzufriedenheit mit dem Fußball engagiert er sich dafür: "Jeder baut sich sein Leben anders auf. Ich tat es mit dem Gedanken, dass Fußball mein Leben ist und dass ich das Beste aus meiner Karriere machen möchte. Vielleicht irre ich mich... Vielleicht habe ich recht. Nur die Zukunft wird es zeigen, oder Gott zu seiner Zeit."