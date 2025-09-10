Was Kylian Mbappé über die aktuelle französische Nationalmannschaft denkt: "Nicht die stärkste, aber..."

HQ

Kylian Mbappé ist der neueste Protagonist auf der Titelseite des Magazins von L'Equipe, mit einem langen Interview mit dem französischen Spieler, der zuletzt in den letzten beiden Spielen für Frankreich in der WM-Qualifikation zwei Tore erzielte und damit die Kontroversen des letzten Jahres hinter sich ließ, als er aufgrund der Kritik an einem verlorenen Kompromiss von Deschamps' Liste gestrichen wurde.

Ein Jahr später hat sich die Situation geändert, und Mbappé hat das Vertrauen der französischen Fans zurückgewonnen und sich als bester Torschütze von Real Madrid etabliert. Tatsächlich hat Mbappé nun 52 Tore für Frankreich bestritten und damit Thierry Henry als zweitbesten Torschützen in der Geschichte Frankreichs überholt und nur fünf hinter Olivier Giroud (57).

Den großen Durchbruch schaffte Mbappé beim WM-Sieg 2018. Vier Jahre später erzielte er als erster Spieler im Finale einen Hattrick, doch am Ende unterlagen sie Argentinien im Elfmeterschießen.

Werden sie nächstes Jahr wieder den Weltcup gewinnen? Für Mbappé gibt es große Unterschiede zwischen der Mannschaft, die 2018 gewonnen hat und 2022 Finalist war, und der aktuellen Mannschaft, die nicht die stärkste, sondern die Mannschaft mit dem größten Potenzial ist.

"Es ist das talentierteste Team, ja. Die Stärksten, noch nicht. Derjenige mit dem größten Potenzial, ja. Es ist endlos. Auf jeder Position spielen sie in der Startelf der besten Klubs der Welt", sagte Mbappé.

"Aber als Team sind wir immer noch nicht stärker als die Mannschaft, die 2018 die Weltmeisterschaft gewonnen hat oder die 2022 das Finale erreicht hat. Hat dieses Team das Potenzial, das Beste zu sein? 100%. Wird es das sein? Das hängt von uns ab. Wir müssen mit Spielern dieser Qualität ehrgeizig sein."