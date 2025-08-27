KPop Demon Hunters Fortsetzung startet offiziell bei Netflix

HQ

Sony Pictures Animation und Netflix machen mit einer Fortsetzung des animierten Smash-Hits KPop Demon Hunters weiter. Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass der Film der meistgesehene Film aller Zeiten auf Netflix war, sollte es niemanden überraschen, dass der Streamer versucht, aus diesem Erfolg Kapital zu schlagen.

Laut The Hollywood Reporter bekommt KPop Demon Hunters eine Fortsetzung, solange die Deal-Gespräche zwischen Sony und Netflix gut laufen. Die Paarung verlief bisher anscheinend recht reibungslos, aber einige Insider befürchten, ob Sony glauben wird, dass es die Schlüssel zum Königreich verschenkt hat, indem es Netflix erlaubte, einen so erfolgreichen Film zu veröffentlichen.

Es ist unwahrscheinlich, dass dies eine erfolgreiche Beziehung trüben könnte, und Sony wird laut THR immer noch einen starken Gewinn aus einer Fortsetzung und dem Originalfilm erzielen. Eine Oscar-Kampagne ist anscheinend auch für KPop Demon Hunters geplant, was erneut die Macht der Popularität dieses Films zeigt.

Von einer weiteren Netflix-Veröffentlichung zum beliebtesten Film auf der Plattform, schockierte KPop Demon Hunters die Welt, als er in seiner 5. und 6. Woche auf Netflix weiter an Popularität gewann. Eine Fortsetzung scheint daher zu diesem Zeitpunkt ein Kinderspiel zu sein, aber wenn man bedenkt, wie viel Mühe Sony Pictures Animation in Spielfilme steckt, bezweifeln wir, dass wir sie in ein paar Jahren sehen werden.