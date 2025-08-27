K-Pop Demon Hunters ist jetzt der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten

HQ

Erst gestern haben wir berichtet, dass K-Pop Demon Hunters Billboard-Geschichte geschrieben haben, indem sie der erste Film seit fast 50 Jahren waren, der drei Songs gleichzeitig in den Billboard Top 5 hatte.

Aber... Die Rekorde hören hier nicht auf, denn Netflix hat nun über Threads bekannt gegeben, dass ein fast unglaublicher Rekord gebrochen wurde, da der Film nun mit 236 Millionen Aufrufen offiziell der meistgesehene auf dem Dienst aller Zeiten ist. Damit hat sie die bisherige Nummer eins, die mit Stars besetzte Red Notice (Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds) aus dem Jahr 2021 mit 230,9 Millionen Aufrufen überholt.

K-Pop Demon Hunters ist auch immer noch unglaublich beliebt, so dass die Zahl in naher Zukunft voraussichtlich deutlich steigen wird. Erwarten Sie daher, dass weitere bemerkenswerte Meilensteine in rasantem Tempo erreicht werden.