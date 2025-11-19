Kontroverse in Frankreich, nachdem Mbappé nach einer "falschen Verletzung" Dubai besucht hatte

HQ

Kylian Mbappé, nachdem er letzte Woche in der WM-Qualifikation gegen die Ukraine einen Doppelpack erzielte und sich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft sicherte, wurde aus dem Team genommen. Die französische Nationalmannschaft teilte mit, dass er Schmerzen im Knöchel hatte, die eine weitere Extamination erforderten, und er werde nach Madrid zurückkehren, um sich testen zu lassen. Nicht allzu überraschend, da das Team bereits mathematisch für den FIFA-Wettbewerb qualifiziert war.

Später stellte sich jedoch heraus, dass Mbappé eine Reise nach Dubai unternommen hatte. Laut dem französischen Medium RMC Sport reiste er am Samstag direkt nach Dubai, ohne vorher nach Madrid zu gehen, wo er im Atlantis The Royal wohnte und einen Padelclub besuchte.

Dies führte dazu, dass mehrere Zeitungen in Frankreich die FFF in Frage stellten und behaupteten, sie hätten über seine mögliche Knöchelverletzung gelogen und den Spieler einfach ein irrelevantes Spiel auslassen lassen. Es wurde ebenfalls berichtet, dass er auf das Trainingsgelände von Real Madrid zurückkehren wird, keine medizinischen Tests durchgeführt werden und er für das Spiel am Sonntag gegen Elche zur Verfügung stehen wird.