Mbappé und Camavinga kehren vorzeitig nach Madrid zurück und werden das Spiel am Sonntag gegen Aserbaidschan verpassen

HQ

Kylian Mbappé wird in dieser Länderspielpause seine Länderspielverpflichtungen mit Frankreich nicht erfüllen. Einen Tag nach seinem Doppelpack und einer Vorlage, mit denen sich Frankreich für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hat, hat der französische Fußballverband bekannt gegeben, dass Mbappé nach Madrid zurückkehren wird, um sich Tests am Knöchel zu unterziehen.

"Mbappé leidet immer noch an einer Entzündung im rechten Knöchel, die einer weiteren Untersuchung bedarf. Er wird sich heute in Madrid Tests unterziehen", teilte der FFF am Freitag mit. Und er ist nicht der einzige, der bei Real Madrid fehlt: Auch Eduardo Camavinga kehrt vorzeitig zu seinem Verein zurück, wegen einer "Muskelzerrung in der linken Achillessehne".

Auch Manu Kone vom AS Rom kehrt vorzeitig zurück, nachdem er für das Spiel am Sonntag gesperrt war, nachdem er gegen die Ukraine verwarnt worden war. Frankreich besiegte die Ukraine am Donnerstag mit 4:0 und spielt am Sonntag gegen Aserbaidschan, eine bereits ausgeschiedene Mannschaft, so dass in diesem Spiel für keine der beiden Mannschaften etwas auf dem Spiel steht.