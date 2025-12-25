Kobe Bryants ikonische "Grinch-Sneakers" vom Weihnachtsmatch 2010 werden für über 10 Millionen Dollar verkauft

HQ

Kobe Bryants "Grinch"-Sneakers, die signiert sind, werden versteigert, und der Anfangspreis beträgt 10 Millionen Dollar. Diese leuchtend grünen Nike-Sneaker trug Bryant während eines Spiels am Weihnachtstag 2010 zwischen Los Angeles Lakers und Miami Heat: Bryants Lakers verloren 80:96, und Kobe erzielte 17 Punkte mit diesen Sneakern, die wegen der Ähnlichkeit mit der Farbe des Grinch-Monsters "Grinch" genannt wurden, sowie "Green Mamba".

Caitlin Donovan, globale Vertriebsleiterin des Joopiter-Auktionshauses, sagte, dass diese Sneakers "einmal in der Geschichte getragen und dann viele Jahre lang versteckt wurden", und nachdem sie öffentlich in Beverly Hills gezeigt wurden, sei es "erst das zweite Mal, dass die Welt sie gesehen hat, was diesen Moment für Fans und Sammler gleichermaßen unglaublich spannend macht" (via Anewz).

"Es ist wirklich schwer, eine Zahl auf etwas zu setzen, das eine so wichtige Rolle in der Geschichte gespielt hat. Diese Schuhe haben Sportsammlerstücke überschritten und sind zu Kulturgütern geworden, und wir erwarten, dass sie über 10 Millionen Dollar einbringen werden."Die Auktion findet später in diesem Monat statt.

Im vergangenen August brach eine NBA-Karte mit den Unterschriften von Michael Jordan und Kobe Bryant Rekorde, nachdem sie für 12,9 Millionen Dollar verkauft wurde – die teuerste Sportkarte aller Zeiten.