NBA-Karte mit den Unterschriften von Michael Jordan und Kobe Bryant bricht Rekord als teuerste Karte aller Zeiten

Gerade wurde ein neuer Rekord gebrochen: die teuerste Sportkarte (oder jede andere Karte) aller Zeiten, die am vergangenen Wochenende bei einer Auktion für 12,9 Millionen Dollar von Heritage Auctions verkauft wurde. Der Grund, warum es so teuer ist? Er trägt die Unterschriften der Basketball-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant. Es ist die einzige Kopie, die es jemals mit den gepatchten NBA-Logos der beiden Spieler geben wird.

Es ist auch sehr schön, mit dem NBA-Logo, das gepatcht ist, wie es auf Bryants Trikot der Los Angeles Lakers und Jordans Trikot der Chicago Bulls zu sehen war. Die Karte scheint aus der Kollektion Upper Deck Exquisite von 2007-08 zu stammen und hatte ursprünglich einen Preis von 6 Millionen Dollar, aber der Endpreis verdoppelte das ursprüngliche Gebot.

Sie bricht den Rekord als teuerste Sportkarte aller Zeiten, was angesichts der Tatsache, dass sie relativ neu ist, überraschend ist: Der bisherige Rekordhalter war eine Baseballkarte der New York Yankees-Legende Mickey Mantle, die 2022 für 12,6 Millionen Dollar verkauft wurde. Die bisher teuerste Basketballkarte war eine von Stephen Curry signierte Karte, die laut EFE im Jahr 2020 für 5,9 Millionen Dollar verkauft wurde.

Es ist jedoch nicht das teuerste Sport-Sammlerstück aller Zeiten: Ein Trikot, das Babe Ruth 1932 in der Baseball World Series trug, wurde im vergangenen Jahr für 24 Millionen Dollar verkauft.