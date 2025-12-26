HQ

Manchester United und Newcastle treffen heute in der Premier League aufeinander, dem einzigen Spiel am Boxing Day (aber wie üblich gibt es am Wochenende noch viele weitere Spiele ), und es könnte ein wichtiges Spiel für Kobbie Mainoo werden, einen jungen Manchester-United-Absolventen und 20-jährigen englischen Nationalspieler, der im Team von Ruben Amorim größtenteils außen vor gelassen wurde, kann aber von Bruno Fernandes' Verletzung profitieren.

Der portugiesische Spieler verletzte sich bei der 1:2-Niederlage gegen Aston Villa am vergangenen Sonntag aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die ihn einen Monat aus dem Spiel halten könnte. Amorim sagte über seinen Landsmann, dass er "unmöglich zu ersetzen" sei, und als einer seiner vertrauenswürdigsten Spieler habe er in dieser Saison in allen 17 Ligaspielen für United in der Startelf gestanden.

Aber die Wahrheit ist, dass jetzt jemand seinen Platz einnehmen muss, zumindest für einen Monat, und manche erwarten, dass es jetzt sein wird. Aimoo war seit Mai 2025, einer 0:2-Niederlage gegen West Ham, nicht mehr in der Startelf unter Amorim für die Premier League. Amorim sagte über ihn, dass er "die Zukunft von Manchester United sein wird", "das ist mein Gefühl, er muss nur auf seine Chance warten und dann kann sich im Fußball in zwei Tagen alles ändern" (via SkySports).

Dies setzt auch Gerüchte, dass Mainoo im Januar als Leihspieler das Team verlassen würde, drastisch auf. Der 20-Jährige hatte Interesse aus Europa geweckt, aber Amorim sagt, dass das Team ohnehin schon an Spielern mangelt: "Wenn wir niemanden bekommen, ist es schwer, [Mainoo gehen zu lassen]. Selbst mit einem kompletten Kader sind wir kürzer, was hier passieren kann."

"Ein paar Tage vor [seiner Verletzung] haben wir darüber gesprochen, dass Kobbie nicht die Minuten hat, die er verdient oder braucht." Glauben Sie, dass Kobbie Mainoo diesen Monat ohne Bruno Fernandes bei Manchester United seine Chance bekommt, zu glänzen?