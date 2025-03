Kirsty Coventry zur ersten weiblichen IOC-Präsidentin und ersten Afrikanerin gewählt

HQ

Kirsty Coventry ist zur zehnten Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees gewählt worden. Sie wird die erste Frau in dieser Position und auch die erste Person aus Afrika sein (seit 1894 gab es nur neun Präsidenten, und bis auf einen kamen alle aus Europa). Sie wurde in der ersten Runde des Prozesses mit absoluter Mehrheit gewählt, so dass es nicht notwendig war, in weiteren Runden Kandidaten auszuscheiden, da sie 49 von insgesamt 97 möglichen Stimmen erhielt. Der einzige andere Kandidat (es waren insgesamt sieben) mit mehr als 8 Stimmen war der Spanier Juan Antonio Samaranch.

Coventry ist simbabwischer Sportminister. Davor war sie 2004 und 2008 Olympiasiegerin im Schwimmen. "Das junge Mädchen, das vor all den Jahren in Simbabwe mit dem Schwimmen begonnen hat, hätte sich diesen Moment nie träumen lassen", sagte nach seiner Wahl. "Gläserne Decken sind heute durchbrochen, und ich bin mir meiner Verantwortung als Vorbild voll bewusst", sagte sie in Anerkennung der Tatsache, dass sie die erste Frau und die erste Afrikanerin in einer so wichtigen Position ist.

Coventry wird für acht Jahre im Amt bleiben, mit der Möglichkeit einer zusätzlichen Amtszeit von vier Jahren. Sie wird am 23. Juni den scheidenden Präsidenten Thomas Bach ablösen. Bei der Sitzung in dieser Woche in Griechenland wurden auch andere Themen behandelt, darunter die Wiederzulassung des Boxens als Sportveranstaltung in Los Angeles 2028, wobei World Boxing die IBA als den für diese Veranstaltungen verantwortlichen internationalen Verband ablöst.