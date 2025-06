HQ

Es ist tatsächlich elf Jahre her, dass das letzte Mal ein Mario Kart-Spiel für eine Nintendo-Konsole veröffentlicht wurde. Wenn man bedenkt, dass Mario Kart 8 eines der meistverkauften Spiele der Welt und auch Nintendos zweitmeistverkauftes Spiel ist (nur Wii Sports liegt vorne, das, wie Sie wissen, in jeder Wii-Konsole enthalten war) sowie bei weitem das beste Party-Rennspiel aller Zeiten ist, ist es natürlich keine Übertreibung zu sagen, dass nichts heißer für die Veröffentlichung von Switch 2 war als Mario Kart World.

HQ

Tatsächlich ist Mario Kart 8 so wahnsinnig gut, dass ich mich oft gefragt habe, wie man das überhaupt noch toppen kann. Manchmal hat Nintendo kurzlebige Gimmicks ausprobiert, wie z. B. zwei Fahrer pro Kart in Double Dash oder das Plastiklenkrad, auf das man in Mario Kart Wii sein Wii-Lenkrad setzte, und ich befürchtete, dass sie so etwas noch einmal versuchen würden, um das Gefühl von Frische zu erzeugen.

Ja, es ist an der Zeit, Leute. Das erste neue Mario Kart-Spiel für eine Nintendo-Konsole seit über elf Jahren ist da.

Werbung:

Glücklicherweise hat Nintendo in Interviews gesagt, dass sie denken, dass das 8. Blatt eine Art Endstation für das klassische Mario Kart war, und so liefern sie jetzt etwas völlig Neues. Es handelt sich also nicht um eine Spielerei, sondern um eine grundlegende Veränderung in Form einer offenen Welt. Ich weiß, dass offene Welten etwas sind, das im Laufe der Jahre stark überstrapaziert wurde, und es gibt kaum ein Konzept, bei dem die Entwickler nicht gedacht haben, dass alles besser wäre, wenn man gehen könnte, wohin man will. Also... Nintendo hat den gleichen Fehler gemacht.

Deswegen habe ich es neulich bei Nintendo Deutschland mit Freude gespielt, was mich deutlich beruhigt hat. Und jetzt spiele ich wie ein Verrückter in meinem eigenen Zuhause und ich habe gute Nachrichten. Denn ja, Nintendo hat etwas geschaffen, das wahrscheinlich ein neuer zeitloser Donnerkeil sein wird. Sie haben das Beste von Mario Kart mit dem Besten aus modernen Gaming-Trends wie den Forza Horizon 5-Welten und Battle Royale kombiniert, ihre eigenen typischen Eigenheiten hinzugefügt und das Ganze mit mehr Nintendo-Liebe aufgepeppt, als ich mir jemals wünschen könnte. Zu diesem Zweck haben sie dann die sehr wenigen Fehler verbessert oder beseitigt, die sowieso in Mario Kart 8 vorhanden waren.

Die Welt ist um ein Vielfaches größer als vorher und wenn du etwas siehst, kannst du wahrscheinlich auch dorthin fahren.

Die große Neuigkeit ist, wie Sie wissen, dass Mario Kart World eine offene Welt hat und dass daher alles miteinander verbunden ist.

Was du am Horizont siehst, ist das, was du erreichen kannst. Nintendo erinnert dich auf dem Startbildschirm des Spiels schön daran, wo ein einsamer Fahrer ins Rollen kommt. Mit einem einfachen Knopfdruck nehmen Sie selbst hinter dem Steuer Platz und können losrollen, um die Welt zu rollen.

Werbung:

Aber... Das hebe ich mir für später in der Rezension auf. Wenn ich mir Nintendos neuen Pro Controller schnappe, denke ich, dass sie ihn fast so konzipiert haben, dass er optimal für Mario Kart World ist. Denn auch wenn man in der herrlich bunten Welt chillen kann, sind es die klassischen Optionen, die den großen Anziehungspunkt ausmachen, zumindest für mich. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Einzelspieler- und Mehrspielermodi finden, von denen die meisten Dinge sind, mit denen wir bereits vertraut sind. Vom Spielen einzelner Strecken über Zeitfahren bis hin zu Pokalen.

Mit Free Roam können Sie die Welt in Ihrem eigenen Tempo erkunden.

Letzteres besteht nach wie vor aus insgesamt vier Rassen, aber da enden die Gemeinsamkeiten im Grunde. Je nachdem, für welchen Cup ich mich entscheide, starte ich an einem Ort und am Ende des Rennens bin ich an einem anderen, ein klares Konzept, das das klassische System auf eine Weise erneuert, die sich logisch anfühlt und so das Gefühl vermeidet, sich um des Veränderns willen zu verändern. Das heißt aber nicht, dass es nur darum geht, von Ort A nach B zu kommen. Es gibt viele Orte auf der Karte, die oft auf Dingen basieren, die wir zuvor in der Serie gesehen haben. Du kannst dann drei Runden in diesen fahren, bevor es Zeit ist, weiterzumachen, und du kannst es auch so aufteilen, dass du eine Runde auf einer Strecke fährst, bevor du in der Mitte des Rennens weitermachst. Dazu gibt es wirklich nichts Negatives zu sagen, im Gegenteil, es garantiert sowohl mit kurvigen Kursen als auch mit den bisher längsten Geraden der Serie die größtmögliche Abwechslung. Außerdem kann die Umgebung während eines Rennens mehrmals gewechselt werden. Brillant!

Bei der Auswahl der Fahrer (bei mir sind es normalerweise Luigi und Waluigi) stelle ich fest, dass wir uns nicht mehr für Räder oder Hängegleiter entscheiden müssen. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht traurig darüber, es hat nur viel unnötige Zeit gekostet, als die Leute jedes Mal sofort alle Räder durchgingen und trotzdem das am besten aussehende auswählten. Die Fahrzeuge haben natürlich einzigartige Funktionen und dein Charakter verändert auch die Dinge, und insgesamt fühlt es sich wie der richtige Weg an. Für diejenigen, die noch etwas anpassen möchten, gibt es eine Menge Aufkleber zum Freischalten, um ihr Kart zu personalisieren, und die Charaktere haben auch mehrere sehr detaillierte Kostüme zur Auswahl - mit einer besonderen Erwähnung für Waluigis Wampire-Kostüm (aus dem Nintendo meiner festen Überzeugung ein ganzes Spiel machen sollte).

Der Wampir-Anzug von Waluigi ist unübertroffen. Geben Sie ihm sein eigenes Nintendo-Spiel.

Ich habe meine Weltkarriere mit 100 Kubikmetern beim klassischen Mushroom Cup begonnen, wo das Rennen auf dem Mario Bros Circuit beginnt, um über Crown City und Whistlestop Summit im DK Spaceport abgerundet zu werden. Zu sehen, wie 24 Fahrer in einer Art Maskottchen-Kavalkade aus berühmten und viel weniger bekannten Kreaturen aus dem Pilzkönigreich die Ziellinie überqueren, ist überraschend beeindruckend. Als das grüne Licht angeht, gehe ich und es ist klar, dass die Superstars immer noch so arbeiten wie immer.

Der größte Gameplay-Unterschied dieses Mal ist, dass die Sprünge wieder da sind. Diese waren im allerersten Mario Kart für den Super Nintendo vorhanden, verschwanden aber auf dem Weg. Hier haben sie jedoch eine etwas andere Funktion und werden unter anderem verwendet, um dir das Fahren an Wänden zu ermöglichen. Um dies erfolgreich zu tun, musst du jedoch deinen Sprung aufladen, und das bedeutet, dass du deinen Spielstil ziemlich ändern musst, wenn du ein Top-Fahrer werden willst. Der Versuch, in jeder Kurve bis zum Maximum ins Schleudern zu kommen, ist nicht mehr automatisch das Beste, was man tun kann, und kann dazu führen, dass man wichtige Abkürzungen und dergleichen verpasst - und davon gibt es viele, daher ist es zweifellos wichtig, zu lernen, die Sprünge zu meistern.

Auf Kurs zu bleiben ist jetzt sicherlich nicht mehr so wichtig, im Gegenteil, die Peripherie kann Ihnen oft helfen.

Andere Dinge, die mir schnell auffallen, sind Details wie z.B. dass man nicht mehr einen Knopf gedrückt halten muss, um zum Beispiel eine grüne Muschel als Schutz hinter sich zu platzieren, sondern dass es etwas ist, das automatisch geschieht, wenn man das Objekt aufhebt. Sie müssen den Knopf also nur drücken, wenn es Zeit zum Fotografieren ist, was eine nette und wirklich benutzerfreundliche Funktion ist, die ich zu schätzen weiß. Weitere Kleinigkeiten sind, dass man jetzt klarer sieht, wie viel Boost man bei Goldpilzen und dergleichen noch hat, was es einfacher macht, sie zu timen und zu verwenden. Ich würde auch sagen, dass die Computergegner dieses Mal etwas einfacher zu sein scheinen, und obwohl ich natürlich 100 ccm gewinnen sollte, war es immer noch ein überwältigender Vorsprung, dass ich beim ersten Mal gewonnen habe, ohne irgendwelche Abkürzungen oder neue Spielmechaniken zu kennen.

Abgerundet wird der Mushroom Cup mit einer absolut phänomenalen Bergauffahrt am DK Spaceport, deren Design an die Baustelle im originalen Donkey Kong von 1981 erinnert, wo ein riesiger Roboteraffe steht und in einer absolut entzückenden Sequenz Fässer in Richtung der Fahrer wirft. Von hier aus spielte ich weiter und wählte die wässrige Neuinterpretation von Wario's Galeone und Moo Moo Meadows, die beide gründlich überarbeitet wurden. Das Wasserrennen fühlt sich deutlich anders an und bietet natürlich ein anderes Gefühl für den festen Boden unter den Rädern, und ich glaube fast, dass ich leichte Einflüsse von den Wave Race-Spielen spüren kann, was natürlich alles positiv ist.

Ein Rennen mit 24 Leuten zu starten, ist wirklich beeindruckend. Überall passieren Dinge.

Wenn du Grand Prix nicht spielen möchtest, gibt es auch den Versus-Modus, in dem du stattdessen einzelne Strecken abspielen kannst. Warum spielst du nicht Mario Circuit und startest nach dem Spielen ein Rennen gegen die benachbarten Eicheldiebstäbe? Du erlebst auch, wie sich die Welt von klassischen Rennumgebungen zu üppigen und wunderschönen Umgebungen verändert. Dort angekommen, kannst du dir ein anderes Verbindungsrennen aussuchen, wie zu meinem Lieblings-Boo-Kino, wo sich die grüne Umgebung schnell in etwas Herbstlicheres verwandelt und bald in ein regelrechtes (naja, Nintendo-Niveau) Horror-Rennen in einem Spukkino mit vielen coolen Effekten verwandelt. Du musst dich aber nicht für eine Verbindungsstrecke zu deinem letzten Rennen entscheiden, sondern kannst dir natürlich jede Strecke aussuchen, die du möchtest.

Auf diese Weise Rennen zu fahren macht wirklich Spaß und ich bin wirklich ermutigt, alles zu spielen, denn entlang der Strecken gibt es die Möglichkeit, neue Kostüme durch Essenspakete freizuschalten, die sich in der Peripherie verstecken. Die Kostüme sind wirklich ganz unterschiedlich und können zum Beispiel den pompösen Peach in einen Bauern, Yoshi in einen Softeisverkäufer oder warum nicht King Boo in einen Aristokraten verwandeln? Sie fühlen sich daher motiviert, zu finden, und ich stelle fest, dass meine Freunde immer einige Zeit damit verbringen, nicht nur einen Charakter für jede Rasse auszuwählen, sondern auch sicherzustellen, dass es der coolste wird. Ich bin schon süchtig und weiß, dass ich mich erst fertig fühlen werde, wenn ich jedes einzelne Kostüm gefunden habe.

Für diejenigen, die wirklich den Überblick behalten, gibt es unter der Haube neben der Möglichkeit, zu springen, nicht zuletzt, um die Zeit für sich selbst zurückzudrehen - während die Gegner weiter nach vorne gehen.

Nachdem das gesagt ist, ist es an der Zeit, zum Free-Roam-Spielmodus zurückzukehren, dem mit der offenen Welt, der dir die Möglichkeit gibt, die riesige Renn-Sandbox genau unter die Lupe zu nehmen - wo du fast überall hinfahren kannst. Wie in Forza Horizon 5 ist es ein Muss, die Straßen hinter sich zu lassen und ein wenig zu erkunden, da Nintendo fast überall Geheimnisse versteckt hat, normalerweise in Form von P-Blöcken. Wenn du auf sie triffst, erhältst du eine zeitlich begrenzte Herausforderung mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, und wenn du sie abschließt, schaltest du neue Inhalte frei (nicht zuletzt Sticker, um deine Einkaufswagen zu pimpen). Einige dieser Herausforderungen fühlen sich im Design ein wenig puzzleartig an, andere sind rennorientiert und wieder andere drehen sich ums Fliegen.

Es steckt aber noch viel mehr dahinter, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man auf einen Haufen Biker treffen kann, die man plötzlich in einem hektischen Rennen abschießen muss, und es gibt viel Geld, um Gegenstände und andere Geheimnisse freizuschalten. Außerdem hat Mario Kart World ein eigenes Erfolgssystem, das dich dazu ermutigt, alles und noch mehr zu tun. Wie zu erwarten, sind einige Herausforderungen ziemlich einfach, während andere ausgesprochen schwierig sind... und einige, die ich gesehen habe und um die ich stundenlang gekämpft habe. Wie gesagt, es gibt viel zu tun, aber ich sehe Free Roam immer noch als etwas zu spärlich. Die Vielfalt ist einfach nicht da. Die Spielwelt ist ein wenig zu tot und die Herausforderungen nicht abwechslungsreich genug, als dass ich mich länger damit beschäftigen möchte. Ich gehe davon aus, dass neue Inhalte hinzukommen werden, aber so weit sind wir noch nicht. Ich möchte auch erwähnen, dass es einen Fotomodus gibt, von dem ich denke, dass viele ihn zu schätzen wissen, mit vielen Funktionen, und dank Free Roam ist es einfach, die Orte und Blickwinkel zu bekommen, von denen Sie die Bilder haben möchten.

Jetzt entscheiden Sie sich nur noch für Karts, nicht für Reifen und Drachenflieger.

DerMario Kart World wahre Star für mich ist die neue Knockout Tour mit Battle-Royale-Geschmack. Ein Spielmodus für bis zu 24 Personen in sechs Rennen, bei dem es wichtig ist, nicht unter den letzten vier zu landen, da dies das sofortige Ausscheiden bedeutet. Für das letzte Rennen sind also nur noch vier Leute übrig, und das Set-up macht es automatisch viel spannender. In den Cups bekomme ich etwas weniger Punkte, wenn ich nicht als Erster die Ziellinie überquere, aber ich kann trotzdem gewinnen, wenn ich in den anderen Rennen gut abschneide. Hier gehe ich stattdessen raus. Spielende.

Vor jedem Rennen kann jeder unter drei vorausgewählten Optionen abstimmen, auf welcher Strecke er spielen möchte, aber Sie können auch auf die Karte gehen und eine beliebige Strecke auswählen. Da jeder die Wahl per Los trifft, könnte es Ihr Lieblingssong sein, auch wenn Sie der einzige waren, der ihn ausgewählt hat. Das Prestige ist sofort spürbar, wenn 24 Spieler in diesem äußerst entzückenden Spielmodus gegeneinander antreten (bei dem ich nicht umhin kann zu erwähnen, dass ich es geschafft habe, mein erstes Rennen während der Testsession in Deutschland im Wettbewerb gegen andere europäische Medien zu gewinnen). Während des Rennens am Rande des Ausscheidens zu stehen, ist ein Stressfaktor, der über die meisten Dinge hinausgeht, und das Gefühl "nur noch ein Rennen" ist bei einer Niederlage spürbar, während man sich bei einem Sieg stattdessen absolut gestresst fühlt. Absolut phänomenal, und weiter aufgewertet durch feinen Online-Code, der trotz des extremen Höhepunkts des Eröffnungstages keine Probleme hatte.

Die Ballonschlacht ist besser als je zuvor.

Weitere Optionen sind die zurückkehrenden Coin Runners und die Ballonschlacht. Sie bieten keine großen Überraschungen, aber die größere Anzahl von Spielern in Kombination mit besseren Kursen und lustigen Bonusgegenständen machte beides zu einer Freude beim Spielen. Eindeutig zwei Spielmodi, die sowohl online als auch offline eine Zukunft haben.

Übrigens glaube ich bemerkt zu haben, dass die mächtigen Bonusgegenstände dieses Mal etwas großzügiger sind, was möglicherweise daran liegt, dass jetzt 24 Spieler auf der Strecke sind, so dass viele Leute die Chance haben, blaue Granaten abzufeuern. Aber auch Sterne und Bullet Bills wurden etwas häufiger verwendet, als ich es wohl gewohnt bin. Es gibt jedoch eine Einstellung, um die Bonusgegenstände für diejenigen anzupassen, die dies wünschen. Natürlich gibt es ein paar neue Gegenstände, nicht zuletzt die Möglichkeit, groß rauszukommen, was für mich schnell zu einem Favoriten wurde. Ein Kart mit einer Granate zu beschießen ist eine Sache, aber sie zu überfahren, damit sie die Demütigung wirklich sehen, ist etwas anderes. Sogar die Fähigkeit, Hämmer zu werfen, im Wesentlichen eine Form von verbesserter Bananenschale, funktioniert sehr gut.

Bringen Sie Ihre Freunde zu Free Roam und machen Sie gemeinsam ein lustiges Foto.

Abschließend möchte ich noch eine Bemerkung zu Grafik und Sound machen. Immerhin handelt es sich um eine neue Konsole, die Nintendo hier ausliefert. Als ich die ersten Bilder des Spiels sah, war ich von der Grafik nicht ganz überzeugt und fand, dass sie ein wenig zu sehr an den Vorgänger erinnert. Aber in Bewegung ist es eine ganz andere Sache. Auf der einen Seite ist alles so viel besser animiert und lebendiger, auf der anderen Seite sind die riesigen Welten und die 24 Fahrer nicht zu übersehen. Mario Kart World ist einfach großartig und Nintendo gießt einfach die Liebe aus seiner langen Geschichte aus. Wenn du dein Pilzkönigreich kennst, wirst du nicht anders können, als auf den Bildschirm zu zeigen und feierlich zu rufen : "SCHAU, HAST DU DAS GESEHEN?! ", wenn irgendein obskurer Feind an der Peripherie vorbeiflackert. Hinzu kommt ein absolut großartiger Soundtrack mit vielen neuen Songs und sogar alten, die an das Spiel angepasst wurden.

HQ

Mit großer Freude wage ich zu sagen, dass Nintendo es wieder geschafft hat. Mario Kart 8 Deluxe ist für mich heute ein vollwertiges Puzzle, das zwei DLC-Pakete aus der Wii U-Version und vier DLC-Pakete von der Switch enthält. Mario Kart World entspricht bereits dem inhaltlichen Vergleich und fühlt sich wie eine perfekte Plattform an, auf der man aufbauen kann, und ist selbst ein wunderbares Rennspiel sowohl für glückliche Amateure, die einfach nur mit den Bewohnern des Pilzkönigreichs Kart fahren wollen, als auch für Profis, die ihre Strecken gerne optimieren und schnell lernen, genauso viel Zeit mit dem Fahren an Wänden wie auf dem Boden zu verbringen. Eine bessere Killer-App für Switch 2 ist einfach schwer vorstellbar, und allein der Gedanke, dass dies ein Spiel ist, das in Zukunft mit mehr Inhalten noch besser wird, macht es zu einem Spiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.