Review: Ist Hyrule Warriors: Age of Imprisonment das beste Musou aller Zeiten?

Vor fünf Jahren war ich von Hyrule Warriors: Age of Calamity (Rezension) sehr beeindruckt, da die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Koei Tecmo über das hinausging, was jeder von einem lizenzierten Musou-Titel oder einem Zelda-Musou erwartete. Es wurden nicht nur interessante Handlungsbögen hinzugefügt, um die Geschichte und das Universum von Breath of the Wild weiter zu erweitern; Es nutzte auch die einzigartige Mechanik des Open-Air-Abenteuers, um sein eigenes, erprobtes Kampfsystem viel abwechslungsreicher und fesselnder zu gestalten.

Spulen wir zum aktuellen Zeitpunkt vor, in dem das Nintendo Switch 2 gerade einmal fünf Monate alt wird, und beide Unternehmen versuchen, das zu stärken, was den vorherigen Eintrag zu einem so erstaunlichen "Warriors" gemacht hat. Gelingt das? Lassen Sie es uns herausfinden.

Wo Age of Calamity auf nicht-kanonische Weise erzählte, was 100 Jahre vor BotW geschah, wo man in die Fußstapfen des Champions getreten ist, erzählt Age of Imprisonment nun, was 10.000 Jahre vor Tears of the Kingdom geschah, indem es den Erinnerungen des Spiels mehr buchstabengetreu folgt. Das bedeutet, dass es keine Link gibt, mit Zelda, Rauru und Mineru im Rampenlicht und mit der Bedrohung durch Ganondorf so real und prominent wie in den Erinnerungen des Basisspiels.

Daher wird einer der wenigen kleinen Kritikpunkte, die ich an diesem Spiel habe, schnell offensichtlich. Während Link ein stummer Held ist, und ähnlich wie Zelda eine signifikant starke Hauptrolle ist (und noch dazu eine mit Stimme), und obwohl die Könige von Sonnia, Mineru und Rauru mir ans Herz gewachsen sind (umso mehr, als ich den König zu einer absoluten Bestie aufgelevelt habe), Auf dem Weg dorthin geht etwas Charisma verloren, vor allem, wenn es um die Charaktere geht, die die verschiedenen Rassen von Hyrule anführen. Denn wenn wir das Original Champions und ihre Nachfolger von BotW, letztere noch verstärkt durch TotK, bereits kannten und liebten, ist es für dieses Spiel natürlich schwierig, dem Spieler neue Rassenführer zu "verkaufen", geschweige denn ihre Untergebenen, die beide Schwierigkeiten haben, sich auf die gleiche Weise zu verbinden.

Und da wir etwas negativ sprechen, war es an der Zeit, dass sie mit einigen der Tropen etwas anderes ausprobieren. Steine, die in Death Mountain vom Himmel fallen? Wer hätte das gedacht! Aber abgesehen davon, dass man einige Augenbrauen hochzieht, funktionieren sowohl das Gameplay als auch die Erzählung auf einem solchen Niveau für ein Musou, dass es sich mehr anfühlt als "man kann dieses Setting nur so viel melken", sondern wie "oh, du wusstest tatsächlich, wie man es für einen letzten Tanz ausquetscht". Ja, die Zwischensequenzen sind im Vergleich zu den gestochen scharfen Grafiken im Spiel lächerlich komprimiert. Ja, Karten hätten über das Leveldesign eine strategischere Verwendung für verbündete Befehle finden können. Ja, es ist ein bisschen zu einfach für diejenigen, die das vorherige Spiel zu viele Stunden gespielt haben (ich empfehle, den Schwierigkeitsgrad sofort anzupassen oder nicht zu viele Nebenkämpfe zu führen)... Aber all das sind kleine Nachteile, glauben Sie mir.

Nun zu den Profis. Genauso wie es mit TotK passiert ist, das von BotW kommt, gelingt es dem Wechsel von AoC Sheikah Runes zu AoI Zonai Devices, die Spielmöglichkeiten auf clevere Weise zu vervielfachen. Um es in wenigen Worten auszudrücken: Du hast deine Helden (Verbündeten), mit ihren jeweiligen Spezialfähigkeiten und Waffen. Wie immer, oder? Du kannst die Charaktere und ihre Waffen aufleveln, aber dann erhalten sie alle Zugang zu den verschiedenen Zonai Devices, die du in TotK für verrückte Anwendungen einsetzt. Interessanterweise können diese so verwendet werden, wie sie sind (z. B. Feuer oder Wasser spucken), aber auch, je nach Charakter, als Spezialfähigkeiten oder als Finisher für deine Kombos. Nicht tief genug? Wenn du Batterien oder die Möglichkeit, Elementarketten zu erschaffen, in die Gleichung einbeziehst, hast du eines der tiefgründigsten und lohnendsten Kampfsysteme in einem Warriors -Spiel.

Es baut natürlich auch auf dem auf, was vorher kam. Es gibt perfekte Ausweichmanöver und Paraden, spezielle Gegenangriffe auf eigene Spezialangriffe, gekoppelte Angriffe und schnelle Tag-Wechsel wie in einem Kampfspiel und vieles mehr. Es wird repetitiv und eintönig, wie wir es von diesem Genre gewohnt sind, aber auf eine köstliche, süchtig machende Weise. Und die Nebenaktivitäten sind einfach brillant, da sie Materialien, Ressourcen und Rupien auf eine so inspirierte Weise verwenden, dass alles im Rahmen von Zelda Sinn ergibt.

Und ich möchte der Benutzeroberfläche des Spiels und dem gesamten grafischen Design einige besondere Requisiten geben. Wenn dies nicht das bisher eleganteste und feinste Musou ist, lassen Sie es mich bitte wissen. Durch die größere Auflösung des Switch 2 passt es sowohl auf dem großen als auch auf dem kleinen Bildschirm gut, mit einer Klarheit und Logik für jede Karte, jedes Menü, jede Bildschirm-UI, jedes HUD oder sogar jede Eingabeaufforderung, die ich noch nie zuvor in einem so verworrenen Genre gesehen hatte. Es strahlt nur so vor Sorgfalt und Feingefühl, zu versuchen, alles an den richtigen Ort zu bringen, damit Sie verstehen, was vor sich geht, und auf den ersten Blick finden, was Sie brauchen.

Ich mochte auch das Tempo der Kampagne. Wie gesagt, es war ein bisschen einfach, weil ich ein Vervollständiger bin und nicht anders kann, als alle Missionen und Aktivitäten abzuschließen, bevor ich mich dem nächsten Story-Kampf stelle, aber es fühlte sich großartig an, auch wenn ich ein bisschen OP war oder für den nächsten Hauptkampf überlevelt war.

Mit Hyrule Warriors: Age of Imprisonment bestätigt Koei Tecmo, dass es eine zusätzliche Qualität bietet, wenn es um Nintendo-IP geht, und dass es im Vergleich zu Age of Calamity ein noch besseres Spiel ist. Die Produktionswerte sind wieder einmal durch die Decke gegangen und konkurrieren manchmal mit denen der Hauptlinie Zelda, während sowohl die Erzählung als auch das Gameplay trotz der potenziellen Ermüdung des Settings und des Verlusts an Charisma tiefer und irgendwie interessanter wurden. Die vielen neuen Ergänzungen des Kampfsystems kompensieren auch ein lineareres Leveldesign, und die starke Leistung und die Ladezeiten machen es zu einer Freude, sowohl auf dem Fernseher als auch auf dem Handheld einfach zu viele Stunden zu spielen. Die Geschichte hat ein paar Höhepunkte, die ich hier nicht spoilern werde, aber für mich ist dies die beste Art, das Ende einer Ära zu feiern. Ein ansprechendes Sahnehäubchen für das gesamte BotW /TotK Setting und die Zeitleiste.