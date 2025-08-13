HQ

Vor kurzem habe ich ein schönes neues Sportspiel gespielt. Rasanter Mehrspielermodus mit straffer Steuerung, endlosem Wiederspielwert, großartigen Kommunikationsoptionen und einem allgemeinen Gefühl von Spaß. Dieses Spiel heißt Rematch. Ich habe auch ein Spiel namens Drag x Drive gespielt.

Ich werde ein Spiel nicht dafür kritisieren, dass es etwas Neues ausprobiert oder einem großartigen Sport die dringend benötigte Aufmerksamkeit schenkt, daher sind dies meine wichtigsten positiven Punkte für Drag x Drive. Er warf einen Blick auf die begrenzten Optionen für ein wirklich einzigartiges Gameplay mit der Nintendo Switch 2 und verfeinerte die Maussteuerung, um ein Rollstuhlbasketballspiel zu entwickeln, in dem deine Bewegungen das Tempo und die Manöver im Spiel steuern. Ähnlich wie bei Rematch nimmt Drag x Drive die Regeln seines Sports nicht allzu ernst und entscheidet sich stattdessen für eine Arcade-Atmosphäre, in der man von Halfpipes abspringen und Tricks anwenden kann, um bei einem erfolgreichen Schuss ein paar zusätzliche Punkte zu erhalten.

Das Hin- und Herschieben der Joy-Cons, das Nachahmen der Bewegungen, die zum Bewegen eines Rollstuhls erforderlich sind, ist sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig und führt zu einer unmittelbaren Frustration, die man sofort abschrecken kann. Nach der Zeit, die ich mit Drag x Drive verbracht habe, kann ich sagen, dass es zwar besser, aber nie perfekt wird. Die Steuerung ist einfach nicht straff genug oder befriedigend genug, um sich voll und ganz auf diesen Spielstil mit Maussteuerung zu konzentrieren. Mäuse werden seit Jahrzehnten zur Steuerung von Videospielen eingesetzt, aber bisher hat es niemand für eine geniale Idee gehalten, dass man die Maus in die Hand nimmt und in einer geraden Linie über eine Oberfläche zieht, um zu spielen. Teils Arme, teils Ring Fit, alles verwirrend.

Obwohl ich von der Existenz dieses Spiels weitgehend verblüfft bin, muss ich zugeben, dass es seine Momente hat. Sobald man die Steuerung im Griff hat und ein oder zwei Spiele spielen kann, schafft es Drag x Drive, ein bisschen zum Lachen zu sein. Ich muss sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das Spiel die meiste Zeit so genossen habe, wie es beabsichtigt war, und stattdessen einfach Spaß daran hatte, von einem Ende des Platzes zum anderen zu schießen, meine Shorts zu zerreißen, während meine Joy-Cons an meinen Beinen kratzten, Tricks zu machen oder unmögliche 3-Punkte-Würfe zu treffen. Mechanisch kann man Drag x Drive wirklich nicht zu ernst nehmen, sonst ist es zu leicht, Löcher zu stechen. Tackling zum Beispiel funktioniert einfach nicht, da jeder Stoß, den man einsteckt, während man einem Gegner frontal gegenübersteht, bedeutet, dass man den Ball verliert, aber jemanden hart in den Rücken zu treffen, bringt nichts. Das führte zu einem Spiel, in dem jemand einfach mit dem Rücken zu meinem Team stand, während er unter dem Korb saß, so dass niemand etwas anderes tun konnte, als ihn leicht anzustupsen, während er seinen einfachen Schuss zielte.

Abgesehen vom 3v3-Basketball gibt es einen kleinen Park zu erkunden. Eine meist graue Umgebung mit fehlenden Minispielen außerhalb von Zeitfahren und Schießübungen. Es ist nicht wirklich etwas, das einen in seinen Bann zieht, wenn man eine Pause von der Action braucht. Man kann Spaß mit Freunden oder zufälligen Leuten haben, aber auch hier ist man in dem, woran man teilnehmen kann, eingeschränkt. Wenn man wirklich mit der Steuerung zu kämpfen hat, kann man zum Tutorial zurückkehren, aber das fühlt sich an sich auch begrenzt an, da es bestimmte Elemente wie Bunny Hopping nicht einhält, was eine Voraussetzung ist, um einige der Zeitrennen zu bestehen, die im Park verstreut sind. Ich muss hier noch einmal die Mechanik und Steuerung hervorheben, denn den Stuhl auf den Boden zu bringen, erfordert eine solche Meisterleistung des Timings, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Bunny Hop geschafft habe, das Gefühl hatte, es sei eher ein Zufall als etwas, das ich beabsichtigt hatte.

Auf der einen Seite bewundere ich Drag x Drive für sein Engagement, auch nur einen Bruchteil des Aufwands, der für eine Sportart wie Rollstuhlbasketball erforderlich ist, in seiner Steuerung nachzubilden. Auf der anderen Seite fühlt es sich ein wenig ironisch an, dass ein Spiel, das sich auf eine zugängliche Sportart konzentriert, keine Optionen für die Barrierefreiheit bietet, die eine andere Möglichkeit bieten, das Spiel zu steuern. Da ich mich so sehr auf die Bewegungen konzentrierte, wurde mir manchmal schlecht, und wie bei einem VR-Titel konnte ich nicht wirklich mehr als 30 Minuten in einer Zeit von Drag x Drive durchhalten, ohne das Gefühl zu haben, dass meine Augen eine Pause brauchten. Die Maussteuerung fühlt sich einfach noch nicht auf der Höhe der Vision von Drag x Drive an. Kurven sind unglaublich knifflig zu fahren und das Geschwindigkeitsgefühl variiert wirklich, selbst wenn die Bewegung der Arme gleich bleibt.

Ich finde es auch seltsam, wie sehr dieses Spiel eines der Hauptverkaufsargumente einer Nintendo Switch 2 bekämpft. Sie können Drag x Drive nicht unterwegs mitnehmen, da Sie die Controller abnehmen und auf einer geeigneten Oberfläche verwenden müssen. Diese Oberfläche können Ihre Beine sein, wohlgemerkt, aber Sie brauchen immer noch einen anständigen Platz, um den Bildschirm aufzustellen und fliegen zu lassen. Wie bei der Nintendo Switch 2 Welcome Tour fällt es mir schwer, einen Weg zu finden, die Existenz dieses Spiels zu rechtfertigen, geschweige denn den Kauf eines Spiels. Trotzdem denke ich, dass Drag x Drive dem richtigen Spieler etwas bieten könnte, das der seltsamen Steuerung und der langweiligen Umgebung standhalten kann.

Im Moment fühlt sich Nintendo mit der Nintendo Switch 2 an, als befänden sie sich in einer Art Kinect-Ära. Man probiert alles mit ausgefallenen neuen Tools wie Maussteuerung und Game Chat aus, weißt aber nicht wirklich, wie man diese Funktionen tatsächlich in überzeugende Spielmechaniken umsetzen kann. Drag x Drive ist leider ein Experiment, das noch nicht annähernd wild genug geworden ist und in ein paar Jahren Gegenstand einer kniffligen Quizfrage sein wird.