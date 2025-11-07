Kirby Air Riders Abschließende Vorschau: Das wahrscheinlich polarisierendste Spiel des Jahres

HQ

Es gibt nicht viele Gelegenheiten, bei denen ich wirklich verwirrt bin von dem, was ein Videospiel bietet, aber nachdem ich meine erste Runde Kirby Air Riders erlebt hatte, fehlten mir ehrlich gesagt die Worte. Bei der letzten Reise zu Nintendos Hauptquartier in Windsor endete das, was als ein ziemlich typischer Spaziergang durch die belebte Hauptstraße der Stadt begann, mit dem berühmten Schloss, das über den Köpfen thront und die britischen Monarchen beherbergt, bald in ein völliges Chaos, als ich in Aktivitäten hineingeworfen wurde, die Nintendo sehr deutlich zu erklären versuchte, ist Masahiro Sakurais Versuch, Kart-Rennen und Super Smash Bros. "Smash on Wheels" zu kombinieren wurde uns gesagt, bevor wir in ein Spiel entlassen wurden, das mehrere andere Teilnehmer schnell als "Marmite" bezeichneten, ein Erlebnis, in das man sich entweder Hals über Kopf verlieben oder das man nur schwer lieben kann.

Innerhalb weniger Augenblicke ist klar, dass es sich nicht nur um einen weiteren Kart-Racer handelt, sondern um keinen Konkurrenten mit Mario Kart World oder Sonic Racing: CrossWorlds im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein auf Fahrzeugen basierendes Prügel-, Renn- und Partyspiel, ein Titel, der so viele Hüte trägt, dass sein Elevator Pitch so lang gewesen sein muss wie ein TED-Talk. Der Punkt ist, dass es keinen schnellen und einfachen Weg gibt, zu erklären, was dieses Spiel ist, und der einzige Weg, Kirby Air Riders wirklich zu verstehen, ist, es selbst zu spielen.

HQ

Was aber sofort auffällt, ist das Sakurai-Styling und die Smash Essenz, die jeden Riss durchdringt. Die Menüs und die Benutzeroberfläche, alles sieht aus, als wäre es aus der berühmten Kampfserie entnommen worden, ebenso wie die Anordnung und das Angebot der Charaktere und die Art und Weise, wie die Fahrzeugauswahl präsentiert wird. Es lässt sich nicht leugnen, wer dieses Spiel entwickelt hat und wessen kreative Vision es widerspiegelt. Dennoch, so sehr wir alle Sakurai verehren und es schwer zu sagen ist, dass das japanische Symbol nicht alle Ressourcen erhalten sollte, die es braucht, um seine Ideen zu verwirklichen, je mehr Zeit ich in Kirby Air Riders verbrachte, desto mehr fragte ich mich, ob sie ihm während des Entwicklungsprozesses jemals ein einziges Mal "Nein" gesagt haben. Und ich sage das, weil dieses Spiel exzentrischer Wahnsinn in jeder Form ist, es ist hektisch, wild, schwer zu verstehen, schnell, farbenfroh und laut. Auch hier gilt: Du wirst es entweder lieben oder hassen.

Werbung:

Während dieser kurzen Vorschauphase hatte ich den Luxus, meine Fähigkeiten in den Übungsbereichen zu verbessern, in denen verschiedene Tutorials die Mechanik des Gameplays definierten. Im Großen und Ganzen ist es recht einfach und klar, außer mit dem Vorbehalt, dass es keine Vorwärtseingabe gibt, da die Karts natürlich vorausfahren, ohne dass der Spieler eingreifen muss. Dies dient anscheinend dazu, dich zu befreien und es dir zu ermöglichen, mehr Zeit mit Kämpfen zu verbringen, sei es, dass du dich drehst, um Rivalen zu verwirren, oder um NPCs auf jeder Strecke aufzusaugen, um von ihren Fähigkeiten zu profitieren. Ebenso gibt es keine traditionelle "Drift"-Mechanik, sondern du ziehst effektiv die Handbremse und lädst einen Schub auf, um in einer sehr einzigartigen Kart-Renn-Manier um die Kurven zu fahren. Bisher gibt es nicht viel, was die Spieler überraschen könnte, und so ging es mir auch, denn obwohl einige der Mechaniken Anpassungen erforderten, um sie zu meistern, war sie ziemlich vertraut. Aber dann kommen wir zum eigentlichen Renn- und Kampf-Gameplay...

Hier wurde es immer verrückter. Zuerst kam Air Ride, wo ich etwa 20 Minuten lang herumflitzen und NPC-Rivalen über drei einzigartige Strecken voller eigener Gefahren und Geheimnisse antreten konnte. Hier begann ich zu bemerken, dass Kirby Air Riders gelinde gesagt ein ungewöhnliches Spiel ist und dass es Design-Vorbehalte und -Entscheidungen hat, die es für eine breitere Bevölkerungsgruppe unzugänglicher und weniger unterhaltsam machen, im Gegensatz zu Mario Kart kann alle Altersgruppen und Zuschauer erreichen. Aber es war immer noch die gleiche Idee, die skurrile Mechanik zu nutzen, um so schnell wie möglich und im Idealfall als Erster ins Ziel zu kommen.

Dann kam City Trial... Das ist der Punkt, an dem die Dinge ehrlich gesagt aus den Fugen geraten sind, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Dabei handelt es sich um den arenabasierten Kampf- und Party-ähnlichen Modus, der in zwei Teile unterteilt ist. Die erste ist eine fünfminütige Phase, in der du durch ein offenes Level zoomst und verschiedene Symbole sammelst, die Attributpunkte darstellen, und sogar Karts wechselst, um ihre charakteristischen Vorteile zu erhalten. Der Grund dafür ist, dass die Attribute, die du sammelst, und das Kart, das du auswählst, in der folgenden Gruppenaktivität verwendet werden, wenn du also eine Menge Symbole sammelst, die die Geschwindigkeit repräsentieren und nur wenige, die das Handling widerspiegeln, wird dein Kart schnell sein, aber ein Albtraum zu kontrollieren. Es mag sich so anhören, als wäre hier ein gewisses Maß an Strategie im Spiel, aber in Wahrheit ist es eine chaotische Zeit des Wahnsinns, in der man herumsaust und alles aufsaugt, was man kann, bevor ein anderer Spieler einem zuvorkommt. Es sind fünf Minuten Manie, in denen man ohne jeglichen Plan herumfliegt und sich sogar an Weltereignissen (wie Mini-Arenakämpfen) beteiligt, die mit großen Boni belohnt werden können. Auf diese Phase folgt dann eine Aktivitätsauswahlmechanik, bei der man den zu spielenden Spielmodus auswählt, in dem ich die Möglichkeit hatte, einen Kampf, einen Darts-ähnlichen Modus und sogar ein Ausweichrennen zu erleben. Wieder war es purer Wahnsinn, bei dem eine durchdachte Vorbereitung an zweiter Stelle steht nach rohen reaktiven Reaktionen, wobei die Person gewinnt, die entweder das meiste Chaos anrichten oder Gefahren am schnellsten umschiffen kann.

Werbung:

Für das, was es wert ist, habe ich meine Zeit mit Kirby Air Riders tatsächlich genossen, aber es hinterließ einen Eindruck, bei dem ich mich von der Erfahrung ein wenig schockiert fühlte. Es war zeitweise ein Angriff auf die Sinne, und obwohl ich alleCity Trial drei Partien, die ich gespielt habe, gewonnen habe, konnte ich trotz der Fragen der anderen Journalisten nicht wirklich sagen, wie ich es gemacht habe. Es gab keine Strategie, es gab keine Planung, es war nur ich, der den Wahnsinn umarmte und die verbleibenden Teile zusammensetzte, und deshalb wird dieses Spiel eine sehr polarisierende Ergänzung des Switch 2 -Portfolios sein.

Einige Leute werden die Manie und das, was Sakurai abgeliefert hat, zu schätzen wissen, während viele andere verwirrt und überwältigt sein werden und sich über das Endprodukt nicht sicher sind. Es ist ein Spiel, das versucht, so viele verschiedene Dinge auf einmal zu sein, und obwohl es Unterhaltung zu bieten gibt, ist es auch schwer zu empfehlen, da es nicht die charakteristische Zugänglichkeit und Einfachheit von Kirby hat, noch ein Kart-Rennfahrer, noch ein prügelnder Kämpfer. Es gab viele andere Modi, die ich während dieser Hands-on-Session nicht erleben konnte, also bleiben Sie dran für unseren vollständigen Testbericht vor der Veröffentlichung, denn der Einzelspieler-Modus Road Trip und der berühmte Top Ride könnten dieses Spiel ausmachen oder brechen.