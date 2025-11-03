Kipchoge enthüllt seine "World Tour" beim Übergang von Elite-Marathons: "Laufen, um der Menschheit zu dienen"... in der Antarktis

HQ

Eliud Kipchoge, der größte Marathonläufer der Welt, lief am Sonntag seinen wahrscheinlich letzten Wettkampfmarathon, sein erstes Mal beim New York-Marathon, und belegte in 2 Stunden, 14 Minuten und 36 Sekunden den 17. Platz - seine schlechteste Zeit seit 13 Jahren - 6:27 Minuten hinter seinem kenianischen Landsmann Benson Kipruto, dem Sieger des knappsten Zieleinlaufs in der Geschichte.

Kipchoge, Gewinner von 25 Marathons, darunter 11 Majors und 2 olympische Goldmedaillen, wird am Mittwoch 41 Jahre alt und trotz seines 17. Platzes in die Seven Star Hall of Fame aufgenommen, in der die Läufer geehrt werden, die die markierten World Marathon Majors absolviert haben: Tokio, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago und New York City. Er werde nicht aufhören zu laufen, obwohl er zugab, dass er "meine neue Reise des Laufens für andere Dinge, des Laufens für einen Zweck antreten wird", sagte er zu Olympics.com.

"Es steht viel vor, was ich nach New York auf den Markt bringen werde. Es wird eine interessante Reise... um andere Dinge zu tun". Er erklärte, dass er plant, in einer extremen, herausfordernden Umgebung zu laufen, um Sponsoren zu gewinnen, die Spenden für die Eliud Kipchoge Foundation sammeln, die Bildungs- und Umweltbelange unterstützt, und erwähnte, dass er in der Antarktis (wo seit 1995 jährlich ein Marathon stattfindet) und in Saudi-Arabien laufen wird. "Ich möchte dieses Extreme tun, das jemanden dazu bringen kann, hart zu arbeiten und auch Partner dazu zu bringen, sich für eine Sache einzusetzen", sagte er.

Nach dem NYC-Marathon kündigte er über Let's Run seine "Eliud Kipchoge World Tour" an, mit dem Ziel, in den nächsten zwei Jahren sieben Marathons auf sieben Kontinenten zu laufen. Nicht im Wettkampf, da sich seine Ziele verschoben haben, und sieht dies eher als einen Übergang in seiner Karriere als einen Ruhestand: "Laufen für einen Zweck. Und dieser Zweck ist der Zweck, der Menschheit zu dienen."