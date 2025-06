Kevin Durant wird nach einer enttäuschenden Zeit in Phoenix zu den Houston Rockets getradet

HQ

Stunden vor dem Sieg der Oklahoma City Thunder gegen die Indiana Pacers in den NBA-Finals gaben NBA-Reporter einen Blockbuster-Deal zwischen den Phoenix Suns und den Houston Rockets bekannt, an dem Kevin Durant beteiligt ist. Die Rockets tauschen ihren Star Kevin Durant im Tausch gegen zwei Spieler, Jalen Green, Dillon Brooks und sechs zukünftige Picks.

Der 36-jährige Durant hat die NBA-Meisterschaft zweimal gewonnen, 2017 und 2018 mit den Golden State Warriors, und wurde beide Male zum MVP der Finals gewählt. Durant, ein Veteran des jüngsten Meisters Oklahoma City Thunder, der noch als Seattle SuperSonics bekannt war, als Durant 2007 sein Debüt gab, spielte auch für die Brooklyn Nets, bevor er 2023 zu den Phoenix Suns wechselte.

Noch bevor sich die Suns nicht für die Play-offs qualifizieren konnten, kursierten Gerüchte über einen Trade, da Durant in den zweieinhalb Jahren, die er in dem Team verbrachte, nie viel Erfolg hatte. Am Sonntag sagten mehrere Quellen, darunter ESPN, dass Durant zu den Rockets wechseln wird. Durant hat noch einen einjährigen Vertrag über rund 50 Millionen US-Dollar, bevor er 2026 ein Free Agent wird.