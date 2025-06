Oklahoma City Thunder besiegt die Indiana Pacers in einem herzzerreißenden Spiel für Tyrese Haliburton

HQ

Das NBA-Finale, das nach dem 3:3-Unentschieden zwischen den Indiana Pacers und den Oklahoma City Thunder das siebte und letzte Spiel erreichte, ging an die Seite der Thunder: Das beste Team der regulären Saison (68:14) genoss den Heimvorteil, der fast immer dem späteren Sieger zugute kommt. In der ersten Halbzeit war das Spiel jedoch Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Thunder nur mit einem Punkt Vorsprung führte, aber die Verletzung von Tyrese Haliburton im ersten Viertel war am Ende entscheidend.

Haliburton fiel nach sieben Minuten unter Schmerzen zu Boden. Der Star des Teams hatte sich in Spiel 5 eine Zerrung in der rechten Wade zugezogen, und trotz seiner besten Absichten gab seine Wade auf, und mit ihr das gesamte Team, das nicht in der Lage war, Shai Gilgeous-Alexander zu stoppen, der zum MVP der Finals gewählt wurde, ein Titel, der dem MVP der Saison und dem besten Torschützen hinzugefügt wurde.

Oklahoma City Thunder tritt die Nachfolge der Boston Celtics als NBA-Champion an, ihre erste NBA-Meisterschaft, seit die Franchise, die ursprünglich Seattle SuperSonics hieß, 2008 den Bundesstaat wechselte und nach Oklahoma umzog, was Oklahoma ihren größten Sporttriumph bescherte. Es ist auch der zweite Titel der Franchise, der erste im Jahr 1979.