FA-Cup-Halbfinale: Letzte Chance auf Wiedergutmachung für Pep und Manchester City

HQ

Das Final Four des FA Cups hat in diesem Jahr einige ungewöhnliche Anwärter, denn keiner der großen Klubs in England hat auch nur das Viertelfinale erreicht: kein Liverpool, kein Chelsea, kein Arsenal, kein Manchester United, kein Tottenham Hotspur. Nur Manchester City ist von den üblichen Titelanwärtern entfernt, die einzige Chance auf Wiedergutmachung nach einer katastrophalen Saison für den jüngsten Premier-League-Herrscher.

Am vergangenen Wochenende fand das Viertelfinale statt, bei dem City mit 2:1 gegen Bournemouth zurückschlug und zum siebten Mal in Folge das Halbfinale des FA Cups erreichte. "Pep hat die nationalen Wettbewerbe immer ernst genommen und das ist eine großartige Bilanz, die er hat", sagte der ehemalige Kapitän von Manchester United, Roy Keane, auf ITV (via BBC Sport). In diesem Jahr schied City schnell aus der Champions League aus und verlor alle Chancen, um die Premier League zu kämpfen, aber der FA Cup - der älteste Fußballwettbewerb der Welt, den Pep "nur" zweimal gewonnen hat - der letztes Jahr gegen Manchester United verloren wurde, ist die letzte Chance, die er hat, in diesem Jahr einen Titel zu gewinnen. Peps einzige Saison als Trainer ohne Trophäe war 2016/17, seine erste in Manchester.

Dazu müssten sie Nottingham Forest im Halbfinale am 26. April ausschalten. Die Mannschaft, die von Nuno Espírito Santo trainiert wird, besiegte City am 10. März in der Premier League, aber City besiegte sie Anfang Dezember mit 3:0. Im Finale im Mai wird es entweder Crystal Palace oder Unai Emerys Aston Villa sein, das nächste Woche in der Champions League gegen PSG ansteht.

<social>FA Cup Halbfinale und Finale:</social>



Nottingham Forest vs. Manchester City (26. April)



Crystal Palace vs. Aston Villa (26. April)



Finale: 17. Mai