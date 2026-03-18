Kann dein PC Life is Strange: Reunion auf "Hella High"-Qualität laufen?

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Wir sind knapp mehr als eine Woche vom nächsten Kapitel der Life is Strange-Reihe entfernt, denn Life is Strange: Reunion wird bereits am 26. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. In diesem Zusammenhang haben Square Enix und Entwickler Deck Nine nun die offiziellen PC-Spezifikationen des Spiels veröffentlicht, damit Fans auf der Plattform entscheiden können, wie sie das Spiel ausführen können.

Insgesamt gibt es fünf Leistungs-/Qualitätseinstellungen, die von Minimum bis Hella High reichen, und obwohl es für Spieler recht einfach sein sollte, das Spiel auf den niedrigsten Optionen zu starten, könnte es eine größere Herausforderung sein, das Spiel auf höchstem Niveau zum Laufen zu bringen.

Wir sagen das, denn um auf Hella High zu spielen (das 2160p Grafik bei 30 fps bietet), benötigt man entweder eine AMD Ryzen 7 5800X oder eine Intel Core i7-13700K CPU, kombiniert mit einer AMD Radeon RX 7900 XTX oder einer Nvidia GeForce RTX 4080 plus 16 GB RAM. Im Grunde ziemlich leistungsstarke Technik und nur, um das Spiel mit 30 fps zum Laufen zu bringen...

Was das vollständige Spezifikationsblatt betrifft, kannst du das unten sehen, und für mehr zu Life is Strange: Reunion kannst du unsere aktuelle Vorschau des Spiels hier lesen und unser Interview mit Deck Nine, in dem wir auch über das Spielen früherer Life is Strange-Titel vor Reunion sprechen.