Life is Strange: Reunion Vorschau: Sehr vertraut, aber dennoch eine willkommene Rückkehr

HQ

Also sind wir hier, das Ende der Straße. Nach Jahren, in denen sie Max Caulfield und Chloe Price immer besser kennengelernt haben, ist es an der Zeit, die Geschichte dieses charismatischen Duos in der Life is Strange-Reihe von Square Enix als Ende ihrer Saga zu beenden. Life is Strange: Reunion, obwohl es erst vor ein paar Wochen angekündigt wurde, wird Ende März feierlich feiern, und da dieser Tag immer näher rückt, hatte ich den Luxus, das Spiel selbst auszuprobieren und knapp zwei Stunden zu spielen. Obwohl ich gleich auf die Feinheiten eingehen werde, möchte ich zunächst sagen, dass es zwar viele Ähnlichkeiten zwischen Reunion und Double Exposure von 2024 gibt, dies aber als lohnenswerte Weiterentwicklung wirkt, die die Fans während des gesamten Films bei der Stange hält.

Wie auch immer, sprechen wir über den blauhaarigen Elefanten im Raum: Chloe Price. Einer der berühmtesten und beliebtesten Videospielcharaktere der 2010er Jahre ist zurückgekehrt, und auch wenn es von außen wie völliger Unsinn erscheinen mag, funktioniert die Art der Rückkehr in Reunion tatsächlich ziemlich gut. Im Grunde hat sie nach den Ereignissen von Double Exposure und Max' Rolle bei der Verbindung zweier zersplitterter Zeitlinien auch umgekehrt eine Zeitlinie zusammengenäht, in der Chloe die Ereignisse von Arcadia Bay überlebt hat, mit der, in der sie starb. So haben wir eine Max, die das letzte Jahrzehnt damit verbracht hat, um Chloe zu trauern, kombiniert mit einer Chloe, die aus einer Zeitlinie stammt, in der nichts wirklich schiefgelaufen ist, mit Arcadia Bay und ihrer Mutter, die am Leben und wohlauf sind.

Werbung:

Soweit ich das beurteilen kann, war der Teil des Spiels, den ich gespielt habe, die Anfangsphase des Spiels, eine Phase, in der wir die andere wichtige Handlung in Reunion kennenlernen. Sehen Sie, Max muss nicht nur verstehen und herausfinden, wie Chloe zurückgekehrt ist, sie kämpft auch gegen die Zeit, um ein Rätsel zu lösen, das damit endet, dass die Caledon University in Flammen aufgeht und viele ihrer engen Freunde das Leben fordert. Wie zu erwarten, hat Max alle Hände voll zu tun, weshalb es vielleicht der Glück ist, dass der Spieler nicht nur als Max, sondern auch als Chloe – in einer Life is Strange-Serie – teilen und herrschen und durch Reunion voranschreiten kann.

Ja, nachdem wir um die Schnappschildkröte herumwatscheln und Max' Rückspul-Fähigkeit genutzt haben, um einen besonders fiesen Störer zu täuschen, damit er denkt, sein Mercedes rolle in den örtlichen See, nur damit Amandas Stand-up-Comedy-Set wie geplant läuft, schlüpfen wir bald in Chloes Schuhe, während sie nach Max sucht. Dies erweist sich jedoch als schwieriger als erwartet, denn die beiden Protagonisten finden sich wie Schiffe in der Nacht durcheinander wieder, während Max weiterhin ihr feuriges Rätsel entwirrt und aus der örtlichen Bar hüpft, um das Hauptquartier der Abraxas-Bruderschaft für Antworten zu besuchen. Wenn Sie den Livestream der jüngsten Enthüllung gesehen haben, wissen Sie, was als Nächstes kommt. Max findet sich in einem Keller gefangen, wo Sprengladungen kurz vor der Detonation stehen und ihre Ermittlungen sehr früh beenden – eine Herausforderung, die sie einfach überwindet, indem sie mit Rewind die Zünddrähte richtig durchtrennt, bevor sie aus dem Keller entkommt. Das alles passiert, während Chloe auf der Snapping Turtle umherfährt, nach Max fragt und ihre Backtalk-Fähigkeit nutzt, um sich aus einer brenzligen Situation mit der örtlichen Campus-Sicherheitskraft Noelle herauszureden. Im Gegensatz zu Rewind, bei dem man einfach ein paar Sekunden zurückgehen und eine Aufgabe oder ein Gespräch nach Bedarf erneut versuchen kann, ist Backtalk eher ein strategisches Spiel, bei dem man kluge und gut durchdachte Antworten auf Fragen geben muss, um jemanden von seinen Absichten zu überzeugen. Deshalb glaubt der Sicherheitsmann nach einem kurzen Gespräch mit Noelle nun, dass Chloe eine angehende Jura-Absolventin von einer entfernten Universität ist. Das wird ihr überhaupt nicht schaden... Kurz nach Beginn dieses Gesprächs erfährt Chloe, dass Max gleich in die Luft gesprengt wird, sodass sie zum Tatort eilt, gerade als die vertraute Protagonistin den Keller verlässt, was zu einem verdammt überfälligen Wiedersehen führt.

Werbung:

Ich dachte, ich führe Sie mal ausführlich durch diesen Teil des Gameplays, da er einen umfassenden Überblick darüber bietet, wie Entwickler Deck Nine Life is Strange: Reunion spielerisch strukturiert. Es gibt zwei Protagonisten, aber es scheint, als könnte man nicht frei zwischen ihnen wechseln oder die Geschichte hauptsächlich als einer statt als der andere durchspielen. Es ist immer noch eine kunstvoll gestaltete Erzählung, bei der man so etwas wie ein Passagier ist, der mit jeder Antwort, die man gibt, die Richtung der Fahrt ein wenig bestimmen kann. Es gibt Momente, in denen man beide Seiten spielen muss, wenn man so will, Momente, in denen man in einem Gespräch zwischen Max und Chloe verwickelt ist und im Namen von Max auf eine Frage antworten muss und dann etwas später als Chloe – und auch wenn das vielleicht chaotisch wirkt, fühlt es sich in der Praxis sehr natürlich an.

Ansonsten, wie ich zu Beginn dieser Vorschau erwähnte, fühlt sich vieles von Reunion vertraut an Double Exposure vor, weil es dasselbe Setting wie die Caledon University verwendet. Man kann durch das Naturwissenschaftsgebäude schlendern, durch die Flure, in denen sich das Büro des Dekans befindet, um Max' luxuriöses Blockhaus herum und, wie eben erwähnt, sich bei der Schnappschildkröte entspannen. Man könnte argumentieren, dass das Spiel ein wenig an Originalität mangelt, aber da jeder Bereich seit unserem letzten Mal etwas mehr Tiefe und neue Elemente und Features hat, wirkt das irgendwie willkommen, nun ja... Wiedersehen. Die vertrauten Orte werden ebenfalls von bekannten Gesichtern bewohnt, und wenn du Double Exposure gespielt hast, bist du besser darauf vorbereitet, dich mit diesen Personen zurechtzufinden und zu kommunizieren – sei es Lucas, Moses, Amanda, Vinh, Loretta – und so weiter. Man trifft zwar ein paar neue Gesichter, aber vieles ist so, wie man es von einem Spiel erwartet hätte, das ein paar Monate später am selben Ort spielt.

Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass das Gameplay selbst besser zu fließen scheint als bei Double Exposure, da weniger Zeit für das Inszenieren und die Darstellung von Exposition verwendet wird. Wie gesagt, es ist alles sehr vertraut, also muss es das nicht sein. Deshalb folgen wir in den ersten Abschnitten der Geschichte eindrucksvolleren und fesselnderen Handlungssträngen und haben weniger Zeit, die Umgebung zu bewundern und mit Figuren zu sprechen, die wir buchstäblich noch nie getroffen haben. Es fühlt sich so an, als würde Reunion deine Zeit respektvoller behandeln und dir bessere Gründe geben zu bleiben, indem sie weniger Zeit mit eher belanglosen und bedeutungslosen Dialoginteraktionen verbringst. Außerdem erstreckt sich das auf die 'Fähigkeiten' von Max und Chloe, die besser ins Gameplay integriert wirken und weniger wie eine Nachsache wirken wie in Double Exposure. Man kann jetzt Max's Rewind verwenden, wann immer man möchte (natürlich in angemessenen Mengen), während Chloe's Backtalk eher wie in Double Exposure eingesetzt wird, und zwar in entscheidenden Momenten der größeren Erzählung.

Für mich fühlt sich das gesamte Endprodukt von Reunion einfach besser umgesetzt an als Double Exposure, aber das ist kein Kritikpunkt am Vorgänger, da es ohne das, was das Spiel von 2024 erreicht hat, nicht dorthin gelangen würde, wo es heute ist. Es ist einfach so, dass Deck Nine eine klarere Vision davon zu haben scheint, was sie mit diesem Kapitel erreichen wollten, was zu einem Spiel führt, das in den etwa zwei Stunden, die ich gespielt habe, fesselnder, besser getaktet und weniger langsam und träge wirkte. Allerdings ist es immer noch Life is Strange, also erwarte nicht, dass die Handlung wie ein Schnellzug voranschreitet, aber sie entwickelt sich schneller als der sanfte Gang, der oft Double Exposure war.

Wenn das also dein Interesse weckt, wirst du wahrscheinlich sehr glücklich sein, wenn Life is Strange: Reunion am 26. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.