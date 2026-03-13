You muss keine vorherigen Life is Strange Spiele spielen, bevor ich in Reunion einsteige.

HQ

In zwei Wochen kehrt der Entwickler Deck Nine mit dem nächsten Kapitel der Life is Strange-Reihe zurück. Der erwartete Life is Strange: Reunion wird bereits am 26. März erscheinen, und da der Start immer näher rückt, fragen Sie sich vielleicht, ob Sie sich in ein Leben ist Strange-Koma versetzen sollten, um die Ereignisse der Serie vor dem als Abschluss geltenden Saga um Max Caulfield und Chloe Price aufzuholen. Die gute Nachricht ist, dass du einfach direkt in Reunion einsteigen kannst, ohne vorherige Erfahrung mit der Serie, auch wenn du das Beste aus dem Spiel herausholst, wenn du die vorherigen Kapitel gespielt hast.

Dies wurde uns in einem Interview mit Deck Nine bestätigt, in dem uns mitgeteilt wurde, dass eine vollständige Zusammenfassung mit Lokalisierung in mehreren Sprachen angeboten wird, die die Ereignisse des Originaltitels, die Before the Storm-Ereignisse und Double Exposure abdeckt.

"Life is Strange: Reunion wurde entwickelt, um sowohl langjährige Fans als auch Spieler willkommen zu heißen, die dieses Spiel als ihr erstes Kapitel der Geschichte von Max und Chloe erleben.

"Beim Start eines neuen Spielstands erhalten die Spieler eine "Geschichte bisher"-Zusammenfassung, die von Max und Chloe auf Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch gesprochen wird, mit Untertiteln in allen unterstützten Sprachen. Das Video behandelt die wichtigsten Ereignisse von Life is Strange, berührt wichtige Elemente aus Life is Strange: Before the Storm und bringt die Spieler auf den neuesten Stand zu den Ereignissen von Life is Strange: Double Exposure, wobei der Fokus auf alles liegt, was man wissen muss, um dieses letzte Kapitel voll zu genießen."

Für diejenigen, die sich fragen, wie sich das dann auf die wichtigsten Anfangsentscheidungen auswirken wird, die jeder Reunion-Durchgang teilweise definiert, wird uns auch gesagt, dass es mehrere Anfangszustände gibt, in denen man die Parameter von Max' Beziehung zu Chloe, Safi, Amanda und Vinh festlegen kann, sodass neue Spieler einsteigen und die passende Option wählen können, und diejenigen, die die Geschichte erneut spielen, neue Handlungsbögen und Handlungsstränge leicht erleben können.

Für mehr Informationen zu Life is Strange: Reunion lesen Sie unser vollständiges Interview mit Deck Nine und vergessen Sie nicht, das Spiel ab dem 26. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S zu spielen.