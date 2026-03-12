Wir besprechen Dauer, Enden, Sammelobjekte und mehr mit den Entwicklern von Life is Strange: Reunion

HQ

Es ist fast Zeit, dass Life is Strange: Reunion sein Debüt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S feiert. Am 26. März wird das mit Spannung erwartete, erzählerische Abenteuer erscheinen und voraussichtlich die Saga von Max Caulfield und Chloe Price abschließen.

Wenn Sie seit der Enthüllung von Reunion Anfang dieses Jahres eifrig auf dem Laufenden bleiben, unter anderem durch unser aktuelles Hands-on-Preview, haben Sie vielleicht ein paar Fragen zum Projekt, zum Beispiel wie groß das Spiel im Vergleich zu den neuesten Teilen von Life is Strange: Double Exposure und Life is Strange: True Colors ist, Welche Art von Sammelobjekten angeboten werden, wie die Enden integriert sind und sogar, was man vom Soundtrack erwarten kann. Wenn ja, haben wir in vielen dieser Bereiche Antworten.

Wir haben den Entwickler Deck Nine und den Publisher Square Enix kontaktiert, um mehr über Life is Strange: Reunion zu erfahren, und Sie können dies unten in unserem speziellen und faszinierenden Interview vollständig sehen.

Life is Strange: Reunion gilt als das Ende der Saga von Max und Chloe. Vor diesem Hintergrund: Für alle, die gerade erst einsteigen: Wird es eine Zusammenfassung der vollständigen Ereignisse vor dem Spiel geben und wie wichtig ist es, die vorherigen Kapitel zu spielen, bevor man Reunion erlebt?

Life is Strange: Reunion wurde entwickelt, um sowohl langjährige Fans als auch Spieler willkommen zu heißen, die dieses Spiel als ihr erstes Kapitel der Geschichte von Max und Chloe erleben.

Beim Start eines neuen Spielstands erhalten die Spieler eine "Story bisher Story"-Zusammenfassung, die von Max und Chloe auf Englisch, Französisch, Deutsch und Japanisch erzählt wird, mit Untertiteln in allen unterstützten Sprachen. Das Video behandelt die wichtigsten Ereignisse von Life is Strange, behandelt wichtige Elemente aus Life is Strange: Before the Storm und bringt die Spieler auf den neuesten Stand zu den Ereignissen von Life is Strange: Double Exposure, wobei es sich auf alles konzentriert, was man wissen muss, um dieses letzte Kapitel voll zu genießen.

Nach der Zusammenfassung können die Spieler Max' Beziehungen zu den vier Schlüsselfiguren Amanda, Chloe, Safi und Vinh definieren und so effektiv ihren bevorzugten Weltzustand vor Beginn festlegen. Ein Import von Spielständen ist nicht erforderlich! Dieses System dient nicht nur als erzählerischer Erfrischer, sondern gibt den Spielern auch volle Kontrolle über den narrativen Kontext ihres Durchlaufs. Das macht das Wiederholen des Spiels nahtlos und ermöglicht es den Spielern, von Anfang an verschiedene Entscheidungen und Ergebnisse zu erkunden.

Als wen verbringst du mehr Zeit mit dem Spielen in Life is Strange: Reunion ? Außerdem: Werden Sammelobjekte zwischen den beiden geteilt oder sammeln sie jeweils einzigartige Gegenstände?

Zu Beginn des Spiels verbringst du mehrere Szenen damit, Max zu spielen, die Krise in Caledon zu etablieren und bekannte Gesichter zu treffen. Doch es dauert nicht lange, bis du als Chloe aufgreifst, wie im Hands-On-Gameplay zu sehen, und dich auf Max zubewegt, wobei spielbare Szenen zwischen ihren verschiedenen Blickwinkeln wechseln. Diese dynamische, abwechselnde Charakterstruktur – die gemeinsame Sequenzen beinhaltet, in denen man als beide Charaktere Entscheidungen trifft – setzt sich bis zum Finale fort.

Das ist sehr klar eine Max-und-Chloe-Geschichte. Chloe ist durchgehend eine aktive und gleichberechtigte Teilnehmerin, und die Entscheidungen, die die Spieler als beide Charaktere treffen, beeinflussen direkt, wie sich die Geschichte entfaltet und welches Ende sie erreichen.

Jeder Charakter hat außerdem seine eigenen einzigartigen Sammelobjekte:



Max sammelt Fotos.



Chloe erstellt Skizzen, die von Schlüsselmomenten und Umgebungen inspiriert sind.



Jede Sammlung von Sammelobjekten hat ihre eigene eigene Errungenschaft/Trophäe.

Wie in früheren Life is Strange-Titeln können Spieler abgeschlossene Szenen über Scene Select erneut aufrufen, um verpasste Sammelobjekte zu finden, ohne das Spiel neu starten oder ihren aktuellen Spielstand überschreiben zu müssen. Szenen mit Sammelobjekten sind deutlich markiert, was es Komplettisten erleichtert, 100 % zu erreichen.

Was passiert, wenn du bei einer Backtalk-Begegnung scheiterst? Gibt es die Möglichkeit, sagen wir, als Chloe 'zurückzuspulen' und eventuelle Fehler zu korrigieren?

Ein 'Scheiteln' einer Backtalk-Begegnung ist nie ein Hindernis für den Fortschritt. Stattdessen eröffnet es alternative Dialogwege, Konsequenzen und Charaktermomente. Im wahren Stil von Life is Strange gibt es keinen einfachen "Versagerzustand", sondern nur unterschiedliche Ergebnisse.

Chloe hat nicht Max' Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, und dieser Kontrast ist beabsichtigt. Mechanisch und erzählerisch verstärkt es ein zentrales Thema der Geschichte: die Gegenüberstellung zwischen jemandem, der die Macht hat, ihre Entscheidungen endlos zu überdenken, und oft daran zweifelt, dass sie die richtige getroffen hat, und jemandem, der das Selbstvertrauen hat, das daraus entsteht, sich immer ihrem gewählten Weg zu verpflichten... Jetzt stellte sie fest, dass ihre persönliche Geschichte nicht das war, was sie gedacht hatte.

Auf Meta-Ebene können Spieler Szenen nach Abschluss natürlich erneut spielen, wenn sie verschiedene Ergebnisse erkunden möchten. Aber innerhalb der Geschichte haben Chloes Entscheidungen, genau wie Max', Gewicht. Ihre Entscheidungen beeinflussen sich gegenseitig auf bedeutungsvolle Weise, was die Spannung und emotionale Einsätze während des gesamten Spiels erhöht.

Wie viele Enden gibt es in Life is Strange: Reunion ?

Als abschließendes Kapitel der Saga von Max und Chloe weist Life is Strange: Reunion mehrere Enden auf.

Ohne zu spoilern: Es gibt keine einzige, binäre endgültige Wahl. Der gesamte letzte Akt wird von einer Reihe von Entscheidungen und Auszahlungen geprägt, die die Entscheidungen widerspiegeln, die die Spieler im Spiel getroffen haben. Die Ergebnisse betreffen Max, Chloe, die Menschen von Caledon und Caledon selbst:

Der lebt. Der stirbt. Was zurückbleibt.

Jede Entscheidung hat Konsequenzen, und manchmal sind die intimsten Entscheidungen die mächtigsten.

Life is Strange-Spiele haben immer einprägsame Soundtracks. Hast du schon mit bekannten Gesichtern für den Life is Strange: Reunion Soundtrack gearbeitet?

Musik bleibt zentral für die Identität von Life is Strange. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass wir erneut mit Feel For Music zusammenarbeiten, die sich darauf spezialisiert haben, Künstler zu finden, die perfekt zu einzelnen Spielen passen und die die musikalische Identität der Reihe von Anfang an mitgeprägt haben.

Der Soundtrack wird kommerziell lizenzierte Titel, komplett neue Originalsongs und eine vollständige instrumentale Filmmusik enthalten. Spieler haben bereits Tessa Rose Jacksons Originaltrack "Past Life" im Ankündigungstrailer und in der Vorschau gehört.

Wir freuen uns darauf, bald die vollständige Tracklist und weitere Mitwirkende bekannt zu machen.

Im Vergleich zu Life is Strange: Double Exposure: Wie groß ist Reunion und wie lange erwartest du, dass ein Durchlauf dauern wird?

Life is Strange: Reunion ist vergleichbar mit Life is Strange: Double Exposure oder Life is Strange: True Colors.

Obwohl die Spielzeit je nach Spielerentscheidungen und Erkundung variiert, erwarten wir, dass viele Spieler die Geschichte mehrfach erleben möchten.

Je nachdem, ob du das Spiel mit Chloe als tot oder lebendig beginnst, erlebst du von Anfang an unterschiedliche Chloe-Inhalte und erzählerische Variationen, sodass es sinnvolle Anreize gibt, das komplette Spiel erneut zu spielen, nicht nur das Ende.

Wird es Grafik-/Leistungsmodi auf der Konsole geben?

Ja. Auf der Konsole können Spieler zwischen Grafik- und Performance-Modi wählen, sodass sie entweder visuelle Qualität oder Bildrate je nach Vorlieben priorisieren können.

Detailliertere plattformspezifische Informationen werden kurz vor dem Start geteilt.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Deck Neun! Life is Strange: Reunion wird am 26. März auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.