Kanada zeigte Finnland, wie es im Frauen-Junioren-Eishockey läuft

Vor einigen Tagen berichtete Gamereactor, dass Finnlands Eishockey-Nationalmannschaft für Damen unter 18 Jahren in hässlichen Zahlen gegen die USA verloren hatte: 0:14 gegen nordamerikanische Eishockey-Damen laut finnischer YLE.

Ein weiteres nordamerikanisches Team machte es nicht leichter: Kanada gewann Finnland mit 0:12. Es ist jetzt klar, dass Finnlands sogenannte U18-Mannschaft seine schlechteste Weltmeisterschaft aller Zeiten hatte. Der nächste Schritt ist, gegen Ungarn zu spielen. Der Verlierer muss in Zukunft in einer niedrigeren 1. Division spielen.

Kanadas beste Spieler waren Adrianna Milani (4 Tore), Maddie McCullough (2 Tore) und Sofia Ismael (2 Tore). Laut Finnlands Cheftrainerin Mira Kuisma war Kanada großartig darin, die Fehler seines Gegners auszunutzen.

"Vor allem die ersten beiden Drittel wurden in einem Tempo gespielt, in dem wir nicht spielen konnten. Im dritten Drittel wurde Kanada langsamer und wir konnten ein wenig mit dem Puck spielen."

Das entscheidende Spiel gegen Ungarn findet am Samstag statt, und Cheftrainerin Kuisma hat große Hoffnungen.

"Am Samstag wollen wir die Spieler auf dem Feld haben, die für Finnlands Ehre spielen und zeigen wollen, dass wir zu diesen Spielen gehören."