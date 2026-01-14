Die USA demütigten Finnland im Frauen-Junioren-Eishockey

HQ

Finnlands Eishockeynationalmannschaft der Damen unter 18 Jahren hat alle drei Spiele in Membertou, Kanada, verloren, wo das Team an der B-Gruppe teilnahm. Die Berichterstattung erfolgte von der finnischen YLE.

Um die Verletzung noch schlimmer zu machen, verlor Finnland am Dienstag mit 0:14 gegen die USA. Jane Daley aus den USA erzielte insgesamt drei Tore. Das US-Team erzielte während des Powerplays viermal ein Tor.

Nach der ersten Runde stand es 0:6, und dann war es Zeit, die Torwartin zu wechseln: Pihla Ikonen musste gehen, und Saimi Pesola ersetzte sie. Trotz der Endzahlen war Pesola der beste Spieler des finnischen Teams.

Wie erwähnt, hatte Finnland bereits zweimal verloren, gegen die Tschechische Republik und gegen die Slowakei.

Es sieht so aus, als wäre der nächste Gegner für die finnischen Damen Kanada, die Weltmeister vom letzten Jahr.