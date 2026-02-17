Kanada und die USA werden bei den Olympischen Spielen 2026 erneut um die Goldmedaille im Frauen-Eishockey kämpfen

HQ

Kanada und die Vereinigten Staaten treffen im Frauen-Eishockeyturnier bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand aufeinander, einem weiteren Kapitel einer der erbittertsten Olympischen Winterrivalitäten. Seit der Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano das Frauen-Eishockey in das olympische Programm aufgenommen wurde, fiel Gold immer auf kanadischem (fünfmal) oder amerikanischem (zweimal) Boden.

Schweden war die einzige Nation, die 2006 jemals das Frauen-Eishockeyfinale erreichte. Die Vereinigten Staaten gewannen 2018 zum letzten Mal die Goldmedaille in Pyeongchang, und Kanada holte 2022 erneut Gold. Bei der IIHF Frauen-Weltmeisterschaft führt Kanada mit 13 Goldmedaillen die Tabelle an, aber die Vereinigten Staaten waren in letzter Zeit erfolgreicher und gewannen fast jede Ausgabe des jährlichen Wettbewerbs seit 2005, einschließlich der Ausgabe 2025.

Also, wer wird in Mailand die Goldmedaille gewinnen? Wir erfahren es am Donnerstag, den 19. Februar, um 19:10 Uhr MET, 18:10 GMT. Kanada besiegte die Schweiz im Halbfinale mit 2:1, und die USA besiegten Schweden am Dienstag im Halbfinale mit 5:0; Das Bronzematch findet am Donnerstag um 14:40 Uhr MEZ statt.

Unterdessen beginnt heute am Dienstag das Herren-Eishockey-Turnier mit seiner Play-off-Phase, wobei das Finale am letzten Tag der Olympischen Spiele, Sonntag, den 22. Februar, angesetzt ist.