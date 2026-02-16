Sport
Spielplan des Herren-Eishockeys bei den Olympischen Winterspielen diese Woche: Von den Play-offs bis zur Goldmedaille
Kanada und die USA führen die Rangliste vor den Play-offs und K.-o.-Phasen der Olympischen Winterspiele an.
Eine der meistbesuchten Sportarten bei den Olympischen Winterspielen, das Herren-Eishockey, steht kurz vor der Play-off-Runde, nach der Vorrunde zur Bestimmung der Reihenfolge und des Turniers für die K.-o.-Runde.
Die großen Favoriten Kanada und die Vereinigten Staaten, die einzigen ungeschlagenen Teams nach den drei Spielen der Gruppenphase, führen die Rangliste an. Die Slowakei und Finnland sind ebenfalls gesetzt, was bedeutet, dass sie sich einen sicheren Platz im Viertelfinale sichern und die Qualifikations-Play-offs verpassen, die morgen am Dienstag, den 17. Februar, stattfinden.
Hier sind alle Spiele im Herren-Eishockey, die Sie diese Woche in der letzten Woche der Olympischen Winterspiele sehen können:
Dienstag, 17. Februar: Qualifikations-Playoffs
- Deutschland gegen Frankreich: 12:10 MEZ, 11:10 GMT
- Schweiz gegen Italien: 12:10 MEZ, 11:10 GMT
- Tschechien gegen Dänemark: 16:40 MET, 15:410 GMT
- Schweden gegen Lettland: 21:10 MEZ, 20:10 GMT
Mittwoch, 18. Februar: Viertelfinale
- Sieger (GER / FRA) gegen die Slowakei: 12:10 CET, 11:10 GMT
- Sieger (CZE / DEN) gegen Kanada: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Sieger (SUI / ITA) gegen Finnland: 18:10 CET, 17:10 GMT
- Sieger (SWE / LAT) gegen die Vereinigten Staaten: 21:10 CET, 20:10 GMT
Freitag, 20. Februar: Halbfinale
- Halbfinale 1: 16:40 CET, 15:410 GMT
- Halbfinale 2: 21:10 MET, 20:10 GMT
Samstag, 21. Februar
- Spiel um die Bronzemedaille: 20:40 CET, 19:40 GMT
Sonntag, 22. Februar:
- Goldmedaillenspiel: 14:10 CETM 13:10 GMT