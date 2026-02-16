Spielplan des Herren-Eishockeys bei den Olympischen Winterspielen diese Woche: Von den Play-offs bis zur Goldmedaille

HQ

Eine der meistbesuchten Sportarten bei den Olympischen Winterspielen, das Herren-Eishockey, steht kurz vor der Play-off-Runde, nach der Vorrunde zur Bestimmung der Reihenfolge und des Turniers für die K.-o.-Runde.

Die großen Favoriten Kanada und die Vereinigten Staaten, die einzigen ungeschlagenen Teams nach den drei Spielen der Gruppenphase, führen die Rangliste an. Die Slowakei und Finnland sind ebenfalls gesetzt, was bedeutet, dass sie sich einen sicheren Platz im Viertelfinale sichern und die Qualifikations-Play-offs verpassen, die morgen am Dienstag, den 17. Februar, stattfinden.

Hier sind alle Spiele im Herren-Eishockey, die Sie diese Woche in der letzten Woche der Olympischen Winterspiele sehen können:

Dienstag, 17. Februar: Qualifikations-Playoffs



Deutschland gegen Frankreich: 12:10 MEZ, 11:10 GMT



Schweiz gegen Italien: 12:10 MEZ, 11:10 GMT



Tschechien gegen Dänemark: 16:40 MET, 15:410 GMT



Schweden gegen Lettland: 21:10 MEZ, 20:10 GMT



Mittwoch, 18. Februar: Viertelfinale



Sieger (GER / FRA) gegen die Slowakei: 12:10 CET, 11:10 GMT



Sieger (CZE / DEN) gegen Kanada: 16:40 CET, 15:410 GMT



Sieger (SUI / ITA) gegen Finnland: 18:10 CET, 17:10 GMT



Sieger (SWE / LAT) gegen die Vereinigten Staaten: 21:10 CET, 20:10 GMT



Freitag, 20. Februar: Halbfinale



Halbfinale 1: 16:40 CET, 15:410 GMT



Halbfinale 2: 21:10 MET, 20:10 GMT



Samstag, 21. Februar



Spiel um die Bronzemedaille: 20:40 CET, 19:40 GMT



Sonntag, 22. Februar:



Goldmedaillenspiel: 14:10 CETM 13:10 GMT

