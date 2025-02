K.-o.-Play-offs der Champions League: Welche Spiele gibt es diese Woche zu sehen und wann finden sie statt

HQ

Haben Sie die Champions League verpasst? Nach einer Woche mit nationalen Pokalen (EFL Cup, Copa del Rey, Coupe de France...) in den meisten Ländern kehrt diese Woche der europäische Spitzenwettbewerb zurück... Aber nur für einige wenige Vereine: das erste K.-o.-Play-off zwischen den Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24. In Hin- und Rückspiel, das in dieser und in der darauffolgenden Woche stattfindet: Der Sieger zieht ins Achtelfinale ein, wo die besten 8 Mannschaften der Ligaphase auf ihn warten. Die Verlierer scheiden aus dem Wettbewerb aus.

Die Spiele werden wie üblich am Dienstag und Mittwoch zu den gewohnten Zeiten der UEFA-Spiele ausgetragen. Die Spiele werden in dieser Woche gegen die ungesetzten Mannschaften (die die Plätze 17-24 beendeten) ausgetragen, so dass das Rückspiel zu Hause für die Mannschaften ausgetragen wird, die sich in der Ligaphase einen besseren Platz erkämpft haben.

Champions League Spiele am Dienstag, 11. Februar



Brest - Paris Saint-Germain - 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Juventus - PSV Eindhoven - 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Manchester City - Real Madrid - 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Sporting CP - Borussia Dortmund - 21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT



Club Brugge vs Atalanta - 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Monaco - Benfica - 21:00 Uhr, 20:00 Uhr GMT



Celtic vs Bayern München - 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Feyenoord - Mailand - 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Nächste Woche, vom 18. bis 19. Februar, findet das Rückspiel statt. Das erste Spiel der Runde der letzten 16 findet in der ersten Märzwoche statt.